Популярный в России блогер оказался должен налоговой
Видеоблогер и певец Владислав Бумага, также известный как Влад А4, задолжал ФНС два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Если блогер не погасит задолженность, то может нарваться на санкции в виде штрафов и пеней. Также ему может грозить блокировка банковских счетов.
Стоит отметить, что это не первые финансовые проблемы Бумаги — ранее связанные с ним компании имели значительные долги.
В начале прошлого года ООО «Бумажная бумага», занимавшаяся производством снеков и напитков, столкнулась с кредитной нагрузкой, превышающей полмиллиарда рублей. Долги по кредитам нескольких других предприятий также достигали нескольких миллионов рублей.
Кроме того, стало известно, что блогер оказался в списках украинского сайта «Миротворец»*. Подробнее — в материале «Радио 1».
*Признан экстремистским и запрещен в РФ
**Запрещен в РФ
Читайте также: