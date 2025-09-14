Популярный в России блогер оказался должен налоговой

14 сентября 2025, 16:01

Baza: видеоблогер Влад Бумага задолжал ФНС 2 млн рублей

Влад Бумага (Фото: Инстаграм**/a4omg)

Видеоблогер и певец Владислав Бумага, также известный как Влад А4, задолжал ФНС два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.