Популярный в России блогер оказался должен налоговой

Baza: видеоблогер Влад Бумага задолжал ФНС 2 млн рублей
Влад Бумага (Фото: Инстаграм**/a4omg)

Видеоблогер и певец Владислав Бумага, также известный как Влад А4, задолжал ФНС два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Если блогер не погасит задолженность, то может нарваться на санкции в виде штрафов и пеней. Также ему может грозить блокировка банковских счетов.

Стоит отметить, что это не первые финансовые проблемы Бумаги — ранее связанные с ним компании имели значительные долги.

В начале прошлого года ООО «Бумажная бумага», занимавшаяся производством снеков и напитков, столкнулась с кредитной нагрузкой, превышающей полмиллиарда рублей. Долги по кредитам нескольких других предприятий также достигали нескольких миллионов рублей.

Кроме того, стало известно, что блогер оказался в списках украинского сайта «Миротворец»*. Подробнее — в материале «Радио 1».

*Признан экстремистским и запрещен в РФ
**Запрещен в РФ

Лидия Пономарева

