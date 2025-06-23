ФНС заблокировала счета директора Берлинского центра Карнеги Габуева

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Федеральная налоговая служба заблокировала за долги счета директора Берлинского центра Карнеги* Александра Габуева* из-за долга в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Постньюс».



«Инспекция ФНС № 43 по Москве заморозила счета Габуева 23 июня. Причиной стал долг в 100 тыс. руб. Большая часть задолженности связана с двумя административными штрафами (оба — на 40 тыс. руб.), выписанными в 2023-м и 2024-м за нарушение иноагентской деятельности», — говорится в статье.

Добавляется, что 18 июня текущего года в Савеловском районном суде было зарегистрировано новое дело на Габуева также за нарушение российского законодательства об иноагентах.

Напомним, в мае МВД РФ объявило Габуева в федеральный розыск. А иноагентом его признали 26 мая 2023 года за получение им поддержки от иностранных информационных площадок.

*Лица и организации, признанные иноагентами и нежелательными на территории РФ
Элина Позднякова

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