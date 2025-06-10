ФНС заблокировала счета экс-издателя «Медузы»* Ильи Красильщика
Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего издателя «Медузы»* Ильи Красильщика из-за задолженности в размере 138 руб. 60 коп. Об этом пишет «Постньюс».
«Счета медиаменеджера были заморожены из-за непогашенной задолженности в размере 138 руб. 60 коп. Решение о блокировке приняла инспекция ФНС № 10 по Москве. Других долгов за Красильщиком не числится», — говорится в статье.
Напомним, Красильщик уехал из России после начала спецоперации на Украине. Также против него было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. В июне медиаменеджера заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.
Сам Красильщик заявлял, что возвращаться на родину не собирается. Тем не менее в России у него остался действующий ИП, связанный с издательством книг и деятельностью в области художественного творчества.
* признана в РФ нежелательной организацией, внесена в список СМИ-иноагентов