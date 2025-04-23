ФНС заблокировала счета главреда «Новой газеты Европа»* Мартынова**

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Федеральная налоговая служба заблокировала счета главного редактора «Новой газеты Европа»* Кирилла Мартынова**.
«Причиной блокировки стал долг в 60 тыс. руб. В декабре 2023 года Басманный суд оштрафовал Мартынова** на 30 тыс. руб. за нарушение порядка иноагентской деятельности. В августе 2024-го журналисту выписали аналогичный штраф за то же нарушение», — пишет «Постньюс».
Отмечается, что Мартынов** штрафы так и не оплатил, и дела попали к судебным приставам, которые открыли на нарушителя два исполнительных производства. 22 апреля текущего года московская инспекция ФНС №1 заморозила счета журналиста.
Ранее сообщалось, что Басманный суд заочно приговорил Мартынова** к шести годам колонии за создание нежелательной организации в РФ. Журналисту также запретили администрировать сайты в течение трех лет.
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*признана в РФ нежелательной организацией
**признан в РФ иноагентом
Элина Позднякова