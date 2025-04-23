Валерию Шляфману вынесли приговор за убийство певца Игоря Талькова

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Концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана заочно приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее следствием было установлено, что между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым произошёл конфликт за кулисами дворца «Юбилейный». При попытке застрелить Малахова Шляфман случайно нанёс смертельное ранение Талькову.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил признать Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил признать Шляфмана виновным в убийстве Игоря Талькова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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Анастасия Чинкова