ФНС заблокировала счета компании по производству консервов Аниты Цой

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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании певицы Аниты Цой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что артистка начала продавать различные консервы домашнего производства. Собственную фирму «Фудстар» Цой учредила в апреле этого года. В перечне продаваемых продуктов было 15 позиций, в числе которых кимчи по-корейски, кабачковая икра, хренодёр, маринованные огурцы и помидоры, а также компоты и варенье.
По данным канала, ФНС приняла решение о блокировки счетов из-за того, что Цой вовремя не предоставила ведомству налоговую декларацию.
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*признана Минюстом РФ иностранным агентом
Анастасия Чинкова