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Бывший Аллы Пугачевой композитор Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей

Mash: композитор Сергей Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей
08 сентября 2024, 12:45
Фото: istockphoto/hirun

Фото: istockphoto/hirun

Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой из начала 90-х композитор Сергей Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что при этом музыкант собирается вернуться на сцену в феврале 2025 года, а перед публикой появится уже этой зимой.


По данным издания, общий долг Челобанова перед ФНС составляет 430 тысяч рублей, но, как сообщил его помощник Анатолий Борисов, композитор не в курсе об имеющейся задолженности.

Ранее другой бывший Пугачевой музыкальный продюсер Евгений Болдин рассказал в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что россияне зря ополчились на беглую артистку за ее слова о «рабах и холопах». В материале «Радио 1» расскажем, что российские граждане думают по этому поводу.

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Комбат ВСУ попытался изнасиловать военнослужащую и ударил ее по лицу
08 сентября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Украинский командир хотел изнасиловать военнослужащую, передает Telegram-канал «Военкор Z Лисицын ZOV-TV». Уточняется, что, когда женщина отказала обнаглевшему ВСУшнику, он нанес ей несколько ударов по лицу. Избитая жертва сообщила на видеозаписи о насилии и домогательствах в военной части ВСУ А-49-53.
В результате нападения у женщины был поврежден глаз и рассечена бровь. Последнюю зашивали медики.

В СМИ не раз сообщалось, что украинское командование обращается со своими подчиненными, как просто с расходным материалом. Военнослужащие Украины жаловались на угрозы и давление со стороны командиров. Украинцы отмечали, что российские военные обращаются с ними гораздо лучше.

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Экс-военному Бородину дали 3,5 года колонии по делу о хищении земель Минобороны

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#новости
#всу
#изнасилование
#насилие
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Мэр Кличко: на автотранспортном предприятии в Киеве произошел взрыв
08 сентября 2024, 12:16

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

На территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения, сообщил мэр города Кличко в своем телеграм-канале. По его словам, частично разрушено двухэтажное здание.
«В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте», — написал Кличко.
Ранее пророссийское подполье сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. Он отметил, что в результате удара было видно большой взрыв.

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Моргенштерна* могут объявить в розыск
СК РФ: следствие рассматривает вопрос объявления рэпера Моргенштерна* в розыск
08 сентября 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Рэпера Алишера Моргенштерна, в отношении которого ранее возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, могут объявить в розыск, соответствующий вопрос рассматривается следствием. Об этом сообщает столичный ГСУ СК РФ в своем телеграм-канале. Отмечается, что на данный момент собирается и закрепляется доказательственная база.
«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня стало известно, что в отношении Моргенштерна* возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК: Уклонение от обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах. Следствие полагает, что рэпер распространял различные материалы в одном из мессенджеров не указывая на то, что их распространяет иностранный агент.

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*включен в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ
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#рф
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Экс-военному Бородину дали 3,5 года колонии по делу о хищении земель Минобороны
08 сентября 2024, 09:47

Фото: iStock/Michał Chodyra

Военный суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина — одного из 10 фигурантов дела о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС. Отмечается, что Бородина признали виновным в мошенничестве.
«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей. Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — указано в документе.
По информации агентства, Бородин полностью признал свою вину и выплатил причиненный ущерб, а его дело выделили в отдельное производство.

В материалах дела отмечается, что Бородин с января 2008 по ноябрь 2021 вместе с другими участниками обманом приобрел земельные участки незаконно сформированные из земель обороны и безопасности.

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#ущерб
#вс рф
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Экс-замминистра обороны Попов остается собственником арестованного имущества
08 сентября 2024, 09:24

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов пока все еще остается собственником арестованного имущества. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин в беседе с ТАСС. По его словам, дальнейшая судьба имущества станет известна после приговора суда.
«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом. Например, пока действует арест, его нельзя продать или подарить. Однако это имущество все равно находится в праве собственности моего подзащитного, он им владеет и имеет право пользоваться», — пояснил адвокат.
Ранее сообщалось, что Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения, а также иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.

Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

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#суд
#арест
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#имущество
#дом
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#вс рф
#минобороны
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Топ-менеджер «Росатома» Сахаров подтвердил получения денег, но не признал вину
08 сентября 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена, объяснив их платой за консультирование, но не признал свою вину во взяточничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости. Отмечается, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции.
«Предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признал. В ходе допроса подтвердил факт получения денежных средств от генерального директора (компании), показав при этом, что получал денежные средства за консультирование указанной организации при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК «Росатом» организациями», — указано в материалах дела.
В марте 2024 года сообщалось, что столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку, ему грозит до 15 лет колонии. Он явлется директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом».

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#контракт
#взятка
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В селе Никольское Белгородской области снаряд ВСУ попал в жилой дом — видео
08 сентября 2024, 08:21

Фото: istock/Leonid Ikan

В ночь на 8 сентября в области были сбиты несколько воздушных объектов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранним утром в селе Никольское произошло прямое попадание в жилой дом.

«По предварительным данным, трое мирных жителей, включая двоих детей, получили ранения», – сообщил губернатор.

Один из мальчиков находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и рваной раной на левой голени, его брат также получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая женщина была осмотрена на месте, но отказалась от госпитализации.

Кадры последствий удара по населенному пункту опубликовало издание «Известия» в своем телеграм-канале.
В настоящее время в больницах Белгорода проходят лечение 65 мирных жителей, среди которых семь детей. Четверо взрослых и трое несовершеннолетних были направлены в Москву для дальнейшего лечения.

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#белгородская область
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В Хабаровском крае два подростка разбили камнями окна на участке для голосования
08 сентября 2024, 08:17

Фото: iStock/Animaflora

В Хабаровском крае два подростка из хулиганских побуждений разбили камнями окна на участке для голосования. Об этом сообщает региональный избирком в своем телеграм-канале. Отмечается, что инцидент произошел ночью.
«Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена. Стекла заменены. Участок своевременно приступил к работе», — написали в областной избирательной комиссии.
В ведомстве отметили, что подростков уже нашли и задержали, проводится разбирательство.

Ранее председатель комиссии Элла Памфилова сообщала, что в первый день голосования избирательные участки открылись в 49 регионах России из 83, где проходят выборы, на следующий день к ним добавились ещё 13. Везде голосование проходило в штатном режиме. Глава ЦИК добавила, что 8 сентября уже будут голосовать все 83 региона.

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В Подмосковье завершился второй день выборов

Явка избирателей в Подмосковье к 18 часам 7 сентября составила 16,55%
#подмосковье
#выборы
#цик
#голосование
#участок
#элла памфилова
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В американском штате неизвестный организовал стрельбу по машинам на шоссе
В Кентукки неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе, есть раненые
08 сентября 2024, 06:21

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В американском штате Кентукки произошла стрельба на шоссе. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.
Инцидент произошел в округе Лорел. Движение на шоссе перекрыто; по данным телеканала CBS, «многие люди» получили ранения.

По данным агентства Reuters, неизвестный открыл огонь по автомобилю из лесного массива. Полиции пока не удалось задержать преступника.

Ранее стрельба произошла в школе в Джоппатауне, штат Мэриленд, США. Стрелок, 16-летний подросток, застрелил одного из учеников и скрылся с места происшествия, но был задержан.

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#шоссе
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