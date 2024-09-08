Бывший Аллы Пугачевой композитор Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей

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Бывший возлюбленный Аллы Пугачевой из начала 90-х композитор Сергей Челобанов задолжал налоговой полмиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что при этом музыкант собирается вернуться на сцену в феврале 2025 года, а перед публикой появится уже этой зимой.
По данным издания, общий долг Челобанова перед ФНС составляет 430 тысяч рублей, но, как сообщил его помощник Анатолий Борисов, композитор не в курсе об имеющейся задолженности.
Ранее другой бывший Пугачевой музыкальный продюсер Евгений Болдин рассказал в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что россияне зря ополчились на беглую артистку за ее слова о «рабах и холопах». В материале «Радио 1» расскажем, что российские граждане думают по этому поводу.
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