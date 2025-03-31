ФНС заблокировала счета писателя-иноагента Быкова*

Дмитрий Быков (фото: РИА Новости/Кирилл Калинников)
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета писателя Дмитрия Быкова*. Об этом стало известно «Постньюс». Соответствующее решение ведомство вынесло в прошлую пятницу, 28 марта.
«Примечательно, что сумма задолженности писателя составила всего 103,95 руб. Однако, по данным «Постньюс», по состоянию на 30 марта счета разблокировали», — отмечает издание.Сейчас Быков* живет в США, работает преподавателем в Корнеллском университете, штат Нью-Йорк. Минюст РФ признал его иностранным агентом в июле 2022 года. Уехавший из России писатель ни разу не оспаривал этот статус.
Также стоит отметить, что в 2023 году продажи книг Быкова* были приостановлены из-за его антироссийских высказываний. Писателя несколько раз штрафовали за нарушение правил работы иностранного агента, а в 2024 году он был оштрафован за участие в работе нежелательной международной организации.
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