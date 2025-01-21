«Какая тебе Россия, Иуда?»: Дмитрий Быков* хочет вернуться на родину. Примут ли его?

Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков* (Фото: соцсети)
В новом интервью для европейской прессы писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков* заявил о готовности вернуться в Россию, хотя ещё совсем недавно уверял, что больше в нашу страну ни ногой.
«Я приеду, чтобы увидеть торжество некоторых своих прогнозов и гибель некоторых своих врагов. Но также я уверен, что не смогу жить на одну страну: мне хочется реализовывать свои проекты в большом пространстве. Но в том, что я вернусь, я не сомневаюсь», — сказал он.Напомним, что осенью 2021 года Быков* уехал в США. С 2022 года он преподаёт в Корнеллском университете.
Примут ли его на родине после того, как он оскорбил россиян и поддержал Украину? Читайте в материале «Радио 1».
По лезвию ножа
Дмитрий Быков* начал обретать популярность среди читателей в то время, когда пришёл работать в качестве журналиста в еженедельник «Собеседник»**. Тогда он печатался во многих изданиях, работал на телевидении и радио, писал биографии известных писателей и выпускал собственные сборники.
Быков* всегда выступал оппозиционно по отношению к современному российскому руководству, однако в последнее время его высказывания совершенно не вписываются ни в какие рамки. Так, литератор в прямом эфире для латвийской прессы подстрекал украинцев идти против российских солдат на смертный бой.
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За два года, что Дмитрий Быков* ездит из США в Израиль, он наговорил столько, что в России на него могут легко завести несколько уголовных дел, но каким-то чудом публицист умудряется выйти сухим из воды.
Поведение Быкова* из раза в раз всё больше шокирует активистов и патриотов. По мнению телеведущей Яны Поплавской, оскорбляя соотечественников и страну, Быков тешит своё самолюбие.
«<…> Я всё-таки думала, что ты человек умный. Думаю, что это помешательство на собственной личности, на эго. Он решил, что наконец станет тем фронтменом, которым всегда мечтал быть», — цитирует «Пятый канал» слова Поплавской.Она уверена, что публицист надеется избежать возмездия и прощупывает почву для приезда в РФ.
«В гробу видали его возвращение»
Возможное возвращение Быкова* всколыхнуло Интернет. Многие считают, что не успеет он приехать, как его сразу выдворят из страны. Кроме того, по мнению некоторых пользователей, единственная реальная причина возвращения литератора — за границей его не приняли.
Вот некоторые комментарии:
«Быков погряз во зле. Какая тебе Россия, Иуда?»Также известен случай, как Быков* попался в ловушку пранкеров Вована и Лексуса. В прямом эфире публицист открыто выступил на стороне Украины. Он также сообщил, что скоро получит американское гражданство, однако заветный паспорт ему так и не выдали. Возможно, это стало одной из причин того, что он собирается обратно в Россию.
«В гробу видали его возвращение».
«С корабля на бал? Денег не хватает, вот он и прётся сюда, будто мёдом намазано».
* внесён в реестр иноагентов
**внесён в реестр СМИ-иноагентов
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Анастасия Ларина