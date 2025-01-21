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«Какая тебе Россия, Иуда?»: Дмитрий Быков* хочет вернуться на родину. Примут ли его?

Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков* (Фото: соцсети)

Писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков* (Фото: соцсети)

В новом интервью для европейской прессы писатель, поэт и публицист Дмитрий Быков* заявил о готовности вернуться в Россию, хотя ещё совсем недавно уверял, что больше в нашу страну ни ногой.
«Я приеду, чтобы увидеть торжество некоторых своих прогнозов и гибель некоторых своих врагов. Но также я уверен, что не смогу жить на одну страну: мне хочется реализовывать свои проекты в большом пространстве. Но в том, что я вернусь, я не сомневаюсь», — сказал он.
Напомним, что осенью 2021 года Быков* уехал в США. С 2022 года он преподаёт в Корнеллском университете.



Примут ли его на родине после того, как он оскорбил россиян и поддержал Украину? Читайте в материале «Радио 1».


По лезвию ножа



Дмитрий Быков* начал обретать популярность среди читателей в то время, когда пришёл работать в качестве журналиста в еженедельник «Собеседник»**. Тогда он печатался во многих изданиях, работал на телевидении и радио, писал биографии известных писателей и выпускал собственные сборники.

Быков* всегда выступал оппозиционно по отношению к современному российскому руководству, однако в последнее время его высказывания совершенно не вписываются ни в какие рамки. Так, литератор в прямом эфире для латвийской прессы подстрекал украинцев идти против российских солдат на смертный бой.

«Я по Москве не скучаю»: Макаревич* рассказал, хочет ли вернуться в Россию
«Я по Москве не скучаю»: Макаревич* рассказал, хочет ли вернуться в Россию

За два года, что Дмитрий Быков* ездит из США в Израиль, он наговорил столько, что в России на него могут легко завести несколько уголовных дел, но каким-то чудом публицист умудряется выйти сухим из воды.

Поведение Быкова* из раза в раз всё больше шокирует активистов и патриотов. По мнению телеведущей Яны Поплавской, оскорбляя соотечественников и страну, Быков тешит своё самолюбие.
«<…> Я всё-таки думала, что ты человек умный. Думаю, что это помешательство на собственной личности, на эго. Он решил, что наконец станет тем фронтменом, которым всегда мечтал быть», — цитирует «Пятый канал» слова Поплавской.
Она уверена, что публицист надеется избежать возмездия и прощупывает почву для приезда в РФ.


«В гробу видали его возвращение»



Возможное возвращение Быкова* всколыхнуло Интернет. Многие считают, что не успеет он приехать, как его сразу выдворят из страны. Кроме того, по мнению некоторых пользователей, единственная реальная причина возвращения литератора — за границей его не приняли.

Вот некоторые комментарии:
«Быков погряз во зле. Какая тебе Россия, Иуда?»

«В гробу видали его возвращение».

«С корабля на бал? Денег не хватает, вот он и прётся сюда, будто мёдом намазано».
Также известен случай, как Быков* попался в ловушку пранкеров Вована и Лексуса. В прямом эфире публицист открыто выступил на стороне Украины. Он также сообщил, что скоро получит американское гражданство, однако заветный паспорт ему так и не выдали. Возможно, это стало одной из причин того, что он собирается обратно в Россию.

* внесён в реестр иноагентов
**внесён в реестр СМИ-иноагентов


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Нарколог Сараев развеял популярный миф о борьбе с похмельем
Нарколог Сараев: много жидкости во время похмелья чревато отеками
21 января 2025, 14:07

Фото: istockphoto/Traitov

Иногда праздники и различные веселые мероприятия сопровождаются таким неприятным явлением как похмелье. Зачастую люди с трудом приходят в себя, а некоторые продолжают бороться с симптомами еще долгое время.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» заявил, что состояние похмелья или абстинентный синдром, в результате которого человек вынужден искать какие-то способы поправить свое самочувствие, — основной признак начала заболевания алкоголизмом.

«Здесь не нужно, как советуют, пить клюквенный морс, шиповник или много воды. Интоксикация водой чревато отеками, потому что сердечно-сосудистая система и почки сами по себе в этот момент работают плохо, а большое количество воды и жидкости в организме может привести к неправильному перераспределению этой жидкости», — объяснил эксперт.

По его словам, в таком состоянии у человека изменяется давление, нарушается работа ЖКТ, мочевыделительной системы и психики.

«В таких состояниях психиатр-нарколог дает четкие рекомендации: постельный режим, определенные виды лекарственных средств, в том числе психотропных», — сказал нарколог.

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Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах
21 января 2025, 14:02

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах напомнили пассажирам представители компании «Мострансавто», они отметили, что возможность провезти инвентарь бесплатно зависит от его габаритов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Бесплатно в автобусах компании «Мострансавто» можно перевозить спортинвентарь, который не превышает 120 сантиметров в высоту, длину и ширину. Это, например, коньки или хоккейные клюшки. Более крупные предметы и вещи с нестандартными габаритами можно перевозить за отдельную плату, но только если все параметры в сумме не превышают 180 сантиметров», — говорится в сообщении.
Стоимость провоза крупного спортинвентаря зависит от типа поездки и расстояния: в городском автобусе билет будет стоить 59 рублей, а в пригородном при поездке до 25 км включительно — 59 рублей, на расстояние от 25 до 50 км — 118 рублей, а более 50 км — 177 рублей.

Спортивное снаряжение не должно пачкать пассажиров. Кроме того, если оно мешает входу и выходу людей, водитель имеет право отказаться перевозить его.

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#московская область
#подмосковье
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В Москве 17-летних юношей начали автоматически ставить на воинский учёт
21 января 2025, 13:54

Фото: iStock/scaliger

В Москве молодым людям, которым исполнится 17 лет в этом году, не придётся приходить в военкомат для постановки на воинский учёт – это будет сделано автоматически. Об этом сообщил столичный военный комиссар Максим Локтев в интервью Агентству городских новостей «Москва».
Отмечается, что с 1 января по 31 марта молодым людям, которым в 2025 года должно исполниться 17 лет, начнут поступать СМС и уведомления в личном кабинете на портале mos.ru об автоматической первоначальной постановке на воинский учет. Аналогичные сообщения придут и их родителям. Это означает, что очное посещение пункта призыва не понадобится.

При этом Локтев подчеркнул, что автоматическая первоначальная постановка на воинский учёт не означает определение категории годности или призыв на срочную службу. После достижения 18 лет юноши будут обязаны прибыть в Единый пункт призыва на улице Яблочкова, 5с5, чтобы уточнить документы воинского учёта, определить права на отсрочку и категорию годности после прохождения медкомиссии.

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Приём заявок на конкурс социальных архитекторов завершится 11 февраля
21 января 2025, 13:44

Фото: istockphoto.com/Nikolay Tsuguliev

Конкурс социальных архитекторов, направленный на продвижение лучших социальных практик и инициатив, стартовал в России 14 января, приём заявок продлится до 11 февраля, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Социальная архитектура – это процесс целенаправленного совершенствования структуры гражданского общества через разработку и внедрение передовых институтов, механизмов и практик, которые улучшают взаимодействия между различными социальными группами, а также между населением и властью на всех уровнях», — говорится в сообщении.
Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте от 18 лет.

Конкурс проводится по пяти направлениям: «Руководитель проекта», «Медиаменеджер», «Социальный аналитик», «Организатор проекта» и «Интернет-технолог».

Подробнее узнать о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте социальныеархитекторы.рф.

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Спасатели призвали жителей Подмосковья не выходить на лёд
21 января 2025, 13:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Переменчивая погода с повышением температуры до плюсовых значений и дождями сделал лёд на водоёмах Московской области ненадёжным, выходить на него опасно для жизни. Об этом предупреждают специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Температурные колебания негативно сказываются на прочности ледяного покрова и увеличиваются вероятность возникновения несчастных. Выходить на такой лёд очень опасно, а выезжать на него на транспортном средстве — безрассудно», — заявил замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.
В ведомстве добавили, что если выход на лёд совершенно необходим, то с собой обязательно нужно взять средства для самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы иметь возможность обратиться в экстренные службы.

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#подмосковье
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«Неплохие деньги», наркотики и секс с состоятельными мужчинами: Эскортница поделилась, что скрывается за успешной жизнью в ОАЭ
21 января 2025, 13:12

Фото: iStock/Santiaga

Современные социальные сети создали новый образ кумиров для молодежи, среди которых модели и эскортницы занимают особое место.
С яркими фотографиями, роскошными путешествиями и стильными нарядами, эти девушки привлекают внимание и завораживают. Однако за блестящей оболочкой скрывается мир, полный рисков, манипуляций и жестокой конкуренции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Мифы и реальность

Слово «эскортница» стало в последние годы звучать почти благородно. Многие из этих девушек активно используют социальные сети для продвижения своих услуг, создавая иллюзию успешной и беззаботной жизни. Однако реальность часто оказывается далека от идеала. Как рассказывают сами девушки, работа в этой сфере требует не только физической привлекательности, но и способности справляться с высокими эмоциональными и физическими нагрузками.

Фото: iStock/Motortion

Центр эскорта

Объединенные Арабские Эмираты, особенно Дубай, стали одним из главных направлений для эскортниц со всего мира. Девушки приезжают сюда в поисках легкого заработка, однако сталкиваются с жесткой конкуренцией и низкими ценами на свои услуги. Как отмечает одна из эскортниц, работающая под псевдонимом Вербена, «в начале 2010-х можно было заработать неплохие деньги, но с ростом потока девушек цены упали».

Сегодня стоимость часа с эскортницей варьируется от 150 до 200 евро, что значительно ниже, чем несколько лет назад. При этом менеджеры, которые организуют встречи, забирают до 70% от дохода, оставляя девушкам лишь небольшую долю.

Фото: iStock/Motortion

Жизнь в отеле

Эскортницы часто живут в отелях, куда приходит поток клиентов. По словам блогера Олеси Малибу, в день может быть от 5 до 10 встреч, что создает напряженный график работы. Девушки вынуждены соответствовать высоким стандартам.

«Если хочешь работать с богатыми мужчинами, будь добра, соответствуй», — говорит одна из участниц индустрии.

Перед выездом на работу необходимо позаботиться о внешнем виде: эпиляция, маникюр, дорогие наряды — все это становится частью обязательной рутины.

Фото: iStock/Daria Kulkova

Супермаркет моделей

Откровенно о своей жизни в Дубае рассказала девушка,которая сейчас находится там по работе.

«Выезд за границу — это всегда риск. Ты соглашаешься на неделю или две проводить время с одним или несколькими мужчинами, и возможность передумать или сбежать отсутствует. В лучшем случае ты останешься без денег», — поделилась она.

Тем не менее, по ее словам, за такие поездки хорошо платят, поэтому желающих всегда хватает.

«Есть чаты, где общаются девушки и менеджеры. Когда появляется заказ, менеджеры публикуют объявления. Например, в Дубай требуется 5 девушек ростом от 170 см, желательно блондинок. Это похоже на подбор мебели по цвету и размеру», — рассказала девушка.

Она также упоминает случаи, когда модели, оказавшись без денег, обращаются в чат с просьбой найти хоть какую-то работу.

«Я не могу сказать, что это легкая работа. Мне нужны вещи: платья, купальники, белье. И все должно выглядеть дорого: если ты хочешь работать с состоятельными мужчинами», — поделилась она.
Фото: iStock/Slava_Vladzimirskaya

Риски и опасности

Работа в сфере эскорта связана не только с финансовыми трудностями, но и с серьезными рисками. Девушка делится, что выезд за границу — это всегда лотерея. Ты никогда не знаешь, каким будет клиент. По ее словам, ситуации с агрессивными или извращенными клиентами — не редкость.

Менеджеры не всегда готовы защищать своих подопечных. Девушки часто остаются без поддержки в сложных ситуациях. Кроме того, в среде эскортниц встречаются случаи зависимости от наркотиков и алкоголя — многие начинают употреблять для снятия стресса и расслабления.

Законодательные реалии проституции

В России проституция считается административным правонарушением. За это «преступление» предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. Однако для тех, кто зарабатывает на жизнь, используя услуги «ночных бабочек», последствия гораздо серьезнее: сутенерам грозит тюремный срок от 10 до 15 суток.

Ситуация в Объединенных Арабских Эмиратах, куда многие девушки стремятся в поисках заработка, выглядит совсем иначе. Здесь, за нарушение местных законов, связанных с проституцией, можно столкнуться с суровыми мерами. Уличенные в этом «преступлении» рискуют не только быть депортированными, но и получить штраф в размере 5 тысяч дирхамов (что эквивалентно более 100 тысячам рублей) за непристойное поведение. Кроме того, возможен срок лишения свободы до полугода.

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#проституция
#девушка
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Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о включении в список присяжных
21 января 2025, 13:06

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Новую уловку для получения доступа к личной информации россиян начали использовать мошенники: теперь они рассылают через электронную почту и мессенджеры ложные уведомления о включении в список присяжных, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Чтобы отказаться от участия в коллегии присяжных заседателей, получателю лжеуведомления предлагается перейти по прикреплённой ссылке. Если сделать это, мошенники могут получить доступ к личной информации пользователя, включая пароли и банковские приложения», — говорится в сообщении.
В таких уведомлениях адресата также нередко запугивают административной или уголовной ответственность, чтобы человек в стрессе начал действовать необдуманно.

Специалисты предупреждают, что настоящие уведомления о включении в список присяжных, обязательно содержат информацию о времени и месте явки в суд, а также список документов, которые нужно взять с собой. Подтверждать согласие стать присяжным или сообщать суду о причинах совей неявки не нужно, никаких санкций за неявку в России не предусмотрено.

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#гурб
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#мошенничество
#суд
#присяжные
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В Дубну передали на вечное поклонение башмачок святого Спиридона Тримифунтского
21 января 2025, 12:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Башмачок святого Спиридон Тримифунтский передали на вечное поклонение храму Похвалы Пресвятой Богородице в районе Ратмино городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского хранятся в храме на острове Корфу. Святой одет в епископское облачение, при этом каждые полгода проводится переодевание. Считается, что святой продолжает путешествовать по миру, утешая страждущих, поэтому одежды снашиваются.

«Само греческое духовенство удивляется тому, что на святителя надевают новое бархатное облачение, а когда снимают через полгода, подошва у этого башмачка всегда стерта. Что свидетельствует, что Спиридон и после своей телесной смерти продолжает посещать нуждающихся», — сказал благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.
По благословению греческого духовенства башмачок святого теперь всегда будет храниться в храме в Ратмине.

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В Дубне открыли после капремонта центр дополнительного образования «Дружба»

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#храм
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В Дубне открыли после капремонта центр дополнительного образования «Дружба»
21 января 2025, 12:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Центр дополнительного образования «Дружба» в Дубне открылся после капитального ремонта, красную ленточку на входе перерезал глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Когда мы встречались с родителями учеников школы № 1, нас попросили обратить внимание и на этот объект. Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв поддержал проект и работы стартовали. Теперь дети занимаются в отремонтированных светлых, тёплых помещениях с новой мебелью. Центр «Дружба» оснастили и технически — в кабинетах установлены современные компьютеры. Всё для того, чтобы ребята могли воплотить любую идею», — сказал Максим Тихомиров.
Здание центра «Дружба» было построено 60 лет назад. В ходе капитального ремонта здесь утеплили фасад, обновили все инженерные сети и провели прочие необходимые работы.

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