ФНС заблокировала счета покинувшего РФ экс-сценариста «Вечернего Урганта»

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Федеральная налоговая служба заблокировала счета покинувшего Российскую Федерацию комика и бывшего сценариста «Вечернего Урганта» Гарика Оганисяна, информирует Телеграм-канал Mash.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Гарик Оганисян уехал в Армению. В России у него осталась фирма, которая занималась концертной деятельностью. Федеральная налоговая служба отправила в банки решения о том, чтобы приостановить операции по счетам, ИП пока не закрыли. Сам экс-сценарист «Вечернего Урганта» возвращаться на территорию Российской Федерации не планирует.
В 2023 году в апреле во время выступления в Берлине Гарик Оганисян с комиком Александром Долгополовым показал пародию на теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Глава СК Александр Бастрыкин инициировал проверку комиков на оправдание терроризма.
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