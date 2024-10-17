«Сутулая моль»: как изменилась покинувшая РФ Рената Литвинова и почему Земфира* переписала на нее квартиру

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
На протяжении многих лет Рената Литвинова сохраняла имидж аристократки. Однако кардинальные перемены с ней произошли после 2022 года. Актриса стала одной из первых, кто покинул страну. Она переехала во Францию, где прежде ее бывший муж приобрел квартиру для их дочери Ульяны. О том, как сложилась жизнь Литвиновой в Европе и почему ее внешний вид испугал поклонников расскажет «Радио 1».
Отъезд Литвиновой из России
Сын Олега Табакова Павел какое-то время утверждал, что актриса просто уехала в Европу для лечения, и речь о смене места жительства не идет. Но позже выяснилось, что Литвинова навсегда переехала во Францию. Знакомые и коллеги артистки по сцене отмечали, что в самых высоких кругах Литвинову всегда принимали с радостью и теплотой. Ее манера и аристократичная внешность сначала воспринимались как вызов обществу, но со временем они стали ее «фишкой», которая и сделала ее известной.
Однако в Европе наладить связи и добиться признания Литвиновой оказалось непросто. Ни в один из проектов актрису так и не взяли, несмотря на ее многочисленные попытки пройти кастинги. В итоге Рената вынуждена была собрать вещи и на время переехать в дочери в Бельгию.
«Я сейчас та самая никто, но вскоре буду чрезвычайно важна для людей, которые меня узнают. Я никто, кто превратится в нечто. Начиная жизнь заново, чувствую себя опять молодой, все открываю вновь. Но встала сегодня утром с чувством, что сейчас я самый удивленный человек на свете», — говорит о себе актриса.
Болезненная худоба Литвиновой
Накануне в соцсетях актрисы появилось видео, на котором Литвинова, облачившаяся во все черное, худая и бледная идет по пустой улице. Пользователи ужаснулись: от прежней красавицы с магнетическим обаянием не осталось и следа. Теперь Литвинову ассоциируется не с загадочной аристократкой, а вздорной Шапокляк.
«Черная, сутулая моль», «Какая же вы унылая и жалкая», «Нечто жалкое, Шапокляк. Колени до конца не разгибаются, туфли ужасные», «Какая-то болезненная худоба», — пишут комментаторы.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Имущество Литвиновой в России
В январе 2023 года Литвинова поделилась, что на короткое время посетила Москву по случаю юбилея матери.
«Еду к маме на день рождения. Ей исполняется 85 лет. Поеду через Питер», — написала актриса в своем блоге.
В интервью французскому телеканалу Arte она также рассказал, что сильно беспокоится о будущем матери и скучает по своим друзьям.
Также известно, что у артистки осталась в Москве элитная недвижимость: четырехкомнатная квартира в Трехпрудном переулке, стоимостью около 80 миллионов рублей, земельный участок в 9 соток в ДСК «Советский писатель» вблизи деревни Жуковка, дом площадью 213 квадратных метров. В марте 2023 года появилась информация о том, что Земфира* передала Литвиновой свою квартиру на Фрунзенской набережной площадью 85 квадратных метров, оцененную примерно в 60 миллионов рублей.
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* внесена в реестр иностранных агентов в России
Анастасия Хохлова