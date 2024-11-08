Певица Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Некогда успешная певица Светлана Лобода пытается вернуться на российскую эстраду, несмотря на свои прежние заявления о разрыве с Россией и российскими фанатами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Патриотические чувстваДовольно забавно наблюдать, как певица, долгое время не жившая на Украине, вдруг начала проявлять патриотические чувства к стране. Однако её решение отказаться от украинского гражданства только усугубило отношение бывших соотечественников к ней.
Нежелание притворяться патриоткойТеперь ситуация изменилась: она снова начала исполнять песни на русском языке. Это может свидетельствовать о нежелании притворяться патриоткой и изучать украинский язык или же может быть лишь холодным расчетом, стремлением вернуться к привычной аудитории после разочарования в своих соотечественниках.
Певица сталкивается с критикой после возвращения к русскому языкуНа днях Лобода представила в соцсетях свою новую песню под названием «Метелица», исполненную на русском языке. Это вызвало множество вопросов и недоумения у людей, так как она ранее заявляла, что больше не будет говорить на языке «агрессоров». В результате вместо ожидаемой поддержки она столкнулась с еще большим количеством критики, чем обычно.
В интернете можно встретить комментарии с вопросами о намерениях певицы, а также напоминания о ее собственных высказываниях касательно русского языка.
«Чемодан. Вокзал. Киев», — подмечает один из комментаторов.
Другие пользователи интернета ставят Лободе неутешительный диагноз, отмечая, что, в итоге, её не примут нигде — ни среди своих, ни в России. Другие констатировали факты.
«Лабуда, ты просто дура», — пишут в сети.
Некоторые пользователи опубликовали фотографию Лободы, на которой она лежит на роскошной постели с горными лыжами на ногах, подписав её: «Лыжи навострила на Россию».
Пляски для боевиков ВСУРоссийские поклонники предостерегли певицу, отметив, что исполнение песен на русском языке не поможет ей восстановить свою популярность, как бы она ни старалась. Никто не забудет её выступления с песнями и танцами для бойцов Вооруженных сил Украины.
Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta
За пару лет не выучила ни слова по-украинскиЛобода пока не комментирует эту ситуацию. Возможно, она испытывает стыд за то, что не смогла выучить украинский язык, или же осознает, что делает, и ведет настоящую кампанию по возвращению российских слушателей.
Недавно певица действительно пыталась исполнять песни на украинском, но в одной из своих композиций допустила столько ошибок, что вскоре, вероятно, решила прекратить это.
Алчность снова берет верх над украинским патриотизмомВ одном из своих интервью она неожиданно начала оправдываться, утверждая, что украинцы перегнули палку, отказываясь от русского языка, поскольку он не принадлежит исключительно России.
Кроме того, приближаются новогодние корпоративы, что увеличивает шансы на получение крупных заказов от русскоязычных бизнесменов. Поэтому стремление Лободы вновь обратиться к русскоязычной аудитории становится вполне понятным. Это лишь подтверждает, что алчность снова берет верх над украинским патриотизмом.
Певица Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
С символикой российского триколораРанее певица уже анонсировала несколько песен на русском языке, включая трек «Молодая», для которого был снят видеоклип. В этом видео артистка позирует на фоне синих трибун в белом платье с корсетом и розовых туфлях на каблуках, а на ее руке красный гипс.
Финансовое положение оставляет желать лучшегоЛобода пыталась покорить Европу. Она собиралась выпускать песни на английском и украинском языках, однако ее планы не увенчались успехом. Концерты певицы регулярно отменялись, за полгода было отменено около десяти выступлений.
«Я хочу делать музыку на украинском языке, потому что это люди, которых я люблю, это моя страна, в которой я родилась. Я хочу делать англоязычную музыку, потому что считаю, что моя цель и мои задачи — это европейский рынок», — говорила Лобода в интервью.
В январе она предложила выступать перед россиянами на «нейтральной территории» в Таиланде, где за 200 000 рублей слушатели могли получить «ужин» и новый альбом с автографом. Однако и этот план провалился, что указывает на ухудшение финансового положения Лободы. По мнению продюсера Сергея Дворцова, раньше она зарабатывала около 15 000 000 рублей за выступление.
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