ФНС заблокировала счета Полины Лурье после покупки квартиры Долиной
Налоговая инспекция заблокировала счета Полины Лурье, которая приобрела квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости.
Как стало известно агентству, ограничительную меру применили 6 июля. Оказалось, что Лурье не представила налоговую декларацию вовремя. Просрочка составила более 20 дней после истечения положенного срока. Другие подробности издание не привело.
Напомним, сделка по покупке жилья состоялась в 2024 году. При этом Долина утверждает, что мошенники убедили артистку перевести свои сбережения на так называемые «безопасные счета», а деньги от продажи квартиры — передать курьеру. Следствие оценивает нанесённый певице ущерб минимум в 317 миллионов рублей.
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