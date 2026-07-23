ФНС заблокировала счета Полины Лурье после покупки квартиры Долиной

23 июля 2026, 01:54

Полина Лурье (Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков)

Налоговая инспекция заблокировала счета Полины Лурье, которая приобрела квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости.