Лариса Долина поделилась надеждами на итоги суда с мошенниками
Певица Лариса Долина заявила, что уже не надеется получить всю сумму, которую пыталась взыскать через суд с обманувших ее мошенников. Об этом пишет NEWS.ru.
Исполнительница подчеркнула, что на судебные разбирательства по этому делу у неё нет «четырёх жизней». Согласно её мнению, необходимо строго наказывать всех мошенников, занимающихся подобными преступными схемами.
Лефортовский суд принял иск, поданный Ларисой Александровной против лиц, которые её обманули. В соответствующем документе заявлено требование о возмещении материального ущерба, причинённого артистке. В деле фигурируют четыре человека, обвиняемых в мошенничестве.
Народная артистка России ранее рассказала, когда откроется ее джаз-клуб. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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