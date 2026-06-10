Лариса Долина поделилась надеждами на итоги суда с мошенниками

10 июня 2026, 16:23

Долина заявила, что больше не надеется отсудить свои деньги у мошенников

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Певица Лариса Долина заявила, что уже не надеется получить всю сумму, которую пыталась взыскать через суд с обманувших ее мошенников. Об этом пишет NEWS.ru.