ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» блогера Надин Серовски

Надежда Артамонова/Надин Серовски (Фото: Телеграм @nadin_serovski_official)
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ заблокировали все счета известного блогера из Иванова Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова - прим. ред.). Она не предоставила налоговую декларацию по зарегистрированному на неё ИП.
Проблемы у 29-летней «надежды всех женщин» из Иваново начались ещё в декабре 2024 года, сообщает телеграм-канал SHOT. Тогда налоговики заинтересовались бухгалтерской отчётностью ИП блогерши, но документы так и не были предоставлены. ФНС заблокировала часть счетов Серовски. А на днях был перекрыт доступ и ко всем остальным. В сентябре прошлого года Надин уже задолжала ФНС 68 миллионов рублей, но сумела сразу же погасить долг.
При этом блогер продолжает активно зарабатывать в России. В конце февраля 2025 года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», которое занимается продвижением рекламных агентств. Также с 2023 года работает её компания «Феномен Бьюти». В начале марта Серовски запустила продажу собственной линейки косметики. Ещё один вид дохода «принцессы марафонов» — продажа рекламы. Например, за две сторис она берёт 300 тысяч рублей, а за обзорный цикл на 10 сторис — 1,1 млн рублей.
В 2023 году Надин срочно уехала в Дубай после того, как начались проблемы у Елены Блиновской. Там Серовски и живёт вместе с младшей дочерью. Её старший сын в прошлом году пошёл в первый класс, он живёт с отцом. В Россию блогер, похоже, возвращаться не планирует.
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При этом блогер продолжает активно зарабатывать в России. В конце февраля 2025 года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», которое занимается продвижением рекламных агентств. Также с 2023 года работает её компания «Феномен Бьюти». В начале марта Серовски запустила продажу собственной линейки косметики. Ещё один вид дохода «принцессы марафонов» — продажа рекламы. Например, за две сторис она берёт 300 тысяч рублей, а за обзорный цикл на 10 сторис — 1,1 млн рублей.
В 2023 году Надин срочно уехала в Дубай после того, как начались проблемы у Елены Блиновской. Там Серовски и живёт вместе с младшей дочерью. Её старший сын в прошлом году пошёл в первый класс, он живёт с отцом. В Россию блогер, похоже, возвращаться не планирует.
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Александр Бойцов