Блогера Митрошину задержали за неуплату налогов

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)
За долг в 127 миллионов рублей перед налоговой задержана блогер-миллионник Александра Митрошина. Как уточняет Telegram-канал 112, «матерь божья» обвиняется в отмывании средств. Авторы отметили, что история схожа с той, что произошла с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.
Митрошина частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в Москве, добавили журналисты.
Митрошину задержали, когда она прилетела в Сочи из Дубая. Сейчас девушку везут в столицу.
Ранее сообщалось, что представители актера Сергея Бурунова опровергли данные о его долге в практически 11 миллионов рублей перед налоговой. Они уточнили, что все произошло из-за технического сбоя.
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*Запрещен в РФ
Митрошину задержали, когда она прилетела в Сочи из Дубая. Сейчас девушку везут в столицу.
Ранее сообщалось, что представители актера Сергея Бурунова опровергли данные о его долге в практически 11 миллионов рублей перед налоговой. Они уточнили, что все произошло из-за технического сбоя.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов