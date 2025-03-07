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Блогера Митрошину задержали за неуплату налогов

Блогер Александра Митрошина задержана за долг перед ФНС в 127 млн руб
Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

Александра Митрошина (Фото: instagram*/alexandramitroshina)

За долг в 127 миллионов рублей перед налоговой задержана блогер-миллионник Александра Митрошина. Как уточняет Telegram-канал 112, «матерь божья» обвиняется в отмывании средств. Авторы отметили, что история схожа с той, что произошла с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.
Митрошина частично легализовала деньги, приобретя недвижимость в Москве, добавили журналисты.

Митрошину задержали, когда она прилетела в Сочи из Дубая. Сейчас девушку везут в столицу.

Ранее сообщалось, что представители актера Сергея Бурунова опровергли данные о его долге в практически 11 миллионов рублей перед налоговой. Они уточнили, что все произошло из-за технического сбоя.

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#мир
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Актриса театра Надежды Бабкиной перевела мошенникам 10 млн руб из-за ИИ
SHOT: актриса Анна Ишутина перевела мошенникам 10 млн руб из-за ИИ
07 марта 2025, 17:37

Фото: istockphoto/blinow61

Сумму в десять миллионов рублей перевела мошенникам актриса театра Надежды Бабкиной Анна Ишутина. Как пишет Telegram-канал Shot, злоумышленники «развели» артистку при помощи искусственного интеллекта.
Девушке пришло сообщение в мессенджере от контакта, записанного как директор Андрей Раготис. Его голосом 37-летней солистке сказали, что с ней свяжется работник службы безопасности театра.

Затем использовалась стандартная схема с безопасным счетом. Кроме того, Ишутину запугали, что кто-то хочет продать ее личные данные, чтобы сделать экстремисткой и похитить средства. Таким образом артистку обманывали с декабря по март.

Ранее сообщалось, что россияне могут поучаствовать в вебинарах по защите от мошенников.

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#мир
#россия
#мошенники
#криминал
#театр
#деньги
#новости
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В Башкортостане учитель смотрел порно прямо на уроке, забыв выключить проектор
07 марта 2025, 14:55

Фото: iStock/BrianAJackson

В Башкортостане преподаватель физики и технологии решил посмотреть порно прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и изображение с компьютера транслировалось на экран за его спиной. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, преподаватель решил устроить просмотр порно на уроке у седьмого класса. Пока он с улыбкой смотрел в монитор, все, что там было показано, транслировалось на большой экран, находящийся у него за спиной.

Известно, что в учебном заведении по данному факту начали служебную проверку. Учителя от занятий отстранили.

В похожую неловкую ситуацию в феврале попал 67-летний главный врач Чародинской ЦРБ Дагестана, который забыл выключить камеру после видеоконференции и занялся сексом с медсестрой. Позже главврач и его партнерша уволились по собственному желанию.

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#преподаватель
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Склад с деревянными паллетами загорелся в Подмосковье, обвалилась кровля
МЧС: В Подмосковье загорелся склад с паллетами на 1 600 квадратных метрах
07 марта 2025, 05:13

Фото: iStock/Distortion Media

В подмосковном микрорайоне Сходня произошёл крупный пожар на складе с деревянными паллетами площадью 1,6 тыс. квадратных метров. В Telegram-канале МЧС России сообщили, что огнеборцы делают все возможное, чтобы потушить пламя.
Часть кровли здания, охваченная огнём, обрушилась на 800 квадратных метров.

На месте происшествия задействованы 49 сотрудников МЧС России и 15 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 марта в Москве произошёл инцидент с участием группировки, связанной с фигурой по кличке Пианист: пироманы подожгли дверь квартиры, предположительно принадлежащей рэперу Noize MC (Ивану Алексееву)*.

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Восьмой тестовый полет Starship обернулся для SpaceX потерей космического корабля

*признан иноагентом в РФ
#мчс
#пожар
#происшествия
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Восьмой тестовый полет Starship обернулся для SpaceX потерей космического корабля
07 марта 2025, 05:02

Фото: iStock/Brandon Moser

Космический корабль Starship компании SpaceX был «утерян» во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Об этом сообщил представитель SpaceX в ходе трансляции.
Ракета-носитель стартовала в 02:34 по московскому времени, успешно выполнив разделение ступеней и возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку. Однако позже связь с кораблём прервалась, а телеметрия перестала поступать.

В SpaceX назвали инцидент «быстрой внеплановой разборкой», пообещав проанализировать данные для улучшения надёжности системы.

«К сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля», — сообщил представитель SpaceX.
Несмотря на частичный успех миссии, в соцсетях появились видео с предполагаемыми обломками корабля.

Reuters сообщил о закрытии четырех аэропортов США из-за опасности после предположительного взрыва корабля в воздухе.

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#ракета
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«Вернулся спустя два десятилетия»: пропавший без вести Дима Егоров вдруг сам объявился в паспортном столе Питера
Пропавший 18 лет назад Дима Егоров пришел в паспортный стол Питера взрослым мужчиной
07 марта 2025, 04:45

Дмитрий Егоров (Фото: постер пропавшего человека в ВК-группе СПб РОО «ПИТЕР-ПОИСК», 2013 год)

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который 18 лет числился пропавшим без вести. Дмитрий Егоров, исчезнувший в 14-летнем возрасте в 2007 году, неожиданно объявился в паспортном столе Василеостровского района для замены документов.
По данным 78.ru, сотрудники учреждения обнаружили, что посетитель находится в федеральном розыске, после чего вызвали правоохранителей.

Известно, что в прошлом Егоров ушёл из дома на прогулку и не вернулся. Его поиски, включая публикации в соцсетях в 2013 и 2015 годах, оставались безрезультатными. За прошедшее время он не контактировал с семьёй, а обстоятельства его жизни за почти два десятилетия «пропажи» пока неизвестны.

Детали исчезновения Дмитрия и то, чем он занимался все это время, на данный момент выясняются.

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