Ученые предупредили о надвигающейся мощной магнитной буре

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Сильнейшая магнитная буря может произойти в июле в результате вспышки на солнце. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«Июль закончится сильной магнитной бурей. Минувшей ночью, впервые за последние 12 дней, на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек нынешнего года», — говорится в сообщении.Согласно предупреждению экспертов, уже ближайшей ночью может начаться магнитная буря класса G1. Во вторник, 30 июля, она усилится, а к вечеру того же дня достигнет максимального класса G3. Затем можно ожидать постепенного уменьшения магнитосферных возмущений с прекращением магнитной бури.
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Никита Кротов