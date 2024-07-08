Вспышки на солнце могут привести к изменению озонового слоя Земли

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Иногда солнце может производить более разрушительные вспышки, чем те, которые мы привыкли обычно наблюдать. Это так называемые «событиями с солнечными частицами», рассказывает Science XXI.
Как объясняет издание, протоны, будучи тяжелее электронов, подбрасываются солнечным ветром и достигают более глубоких слоев атмосферы Земли, приводя к разрушению ее озонового слоя. Эти же события вызывают яркие полярные сияния.
Тем не менее, ученые обеспокоены усилившимися вспышками на солнце, ведь во многом благодаря им озоновый слой за последние 100 лет сократился на 6%, что привело к большему попаданию солнечных лучей и повышению температуры в мире.
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