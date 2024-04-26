Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
ФОК с универсальным спортзалом в Бронницах достроят в декабре
«В настоящее время строители монтируют основные несущие конструкции надземной части здания, возводят стены, монтируют наружные инженерные сети. Работы ведутся в соответствии с графиком. На площадке занято 54 человека, используется четыре единицы техники», — говорится в сообщении.По проекту, общая площадь ФОКа составит свыше 2 тыс. квадратных метров, здесь будет универсальный спортзал для тренировок и соревнований по различным игровым видам спорта, а также спортзал для индивидуальной силовой подготовки с тренажёрами и зал для фитнеса. Кроме того, предусмотрены раздевалки, помещения для тренеров, медпункт и буфет.
На прилегающей территории будет оборудована парковка.
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Лев Каштанов