В Мытищах началось строительство двух домов бизнес-класса взамен аварийных построек

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство двух многоквартирных домов бизнес-класса началось в жилом комплексе «Мытищи-Сити» в городском округе Мытищи взамен снесённых аварийных домов, извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Перед началом работ застройщик расселил 14 семей из авариных домов в новые квартиры», — отмечается в сообщении.Возвести планируется два семнадцатиэтажных дома, в каждом из которых будет по 197 квартир. На первых этажах проектом предусмотрены помещения для магазинов и офисов. Кроме того, в каждом подъезде предусмотрены места для колясок и «лапомойки» для возвращающихся с прогулки домашних питомцев.
Сдать новые дома в эксплуатацию планируется во втором квартале 2028 года.
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Лев Каштанов