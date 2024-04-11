В подмосковной деревне Сабурово завершают строительство детсада на 310 мест

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, возводят в деревне Сабурово городского округа Красногорск, работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительная готовность объекта составляет 98,9%. В работах заняты 25 человек. Ведутся пусконаладочные работы всех внутренних инженерных сетей, монтаж и подключение оборудования, устранение выявленных недочётов и клининг», — отмечается в сообщении.В трёхэтажном детском саду общей площадью 4,2 тыс. квадратных метров размещаются помещения для двенадцати групп, физкультурный зал и зал для занятий музыкой, медпункт, кабинеты психолога и логопеда.
Новый детский сад откроется 1 сентября текущего года.
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Лев Каштанов