В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Стадион для игры в регби возводят в городском округе Щёлково, в настоящее время строительная готовность спортивного объекта составляет 95%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительная готовность объекта на сегодняшний день достигла 95%. Застройщик начал монтировать системы видеонаблюдения, которые подключат к системе «Безопасный регион», — говорится в сообщении.Строительство стадиона началось ещё в 2011 году, однако работы были приостановлены. Для того, чтобы возобновить строительство, власти Подмосковья привлекли нового подрядчика. Возведение стадиона финансируется из бюджета Московской области в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Четырёхэтажный стадион предназначен для тренировок и игр по регби, в том числе — международного уровня, игровое поле с натуральным покрытием оборудовано подогревом, трибуны рассчитаны на 7416 зрителей.
Строительные работы планируют завершить в июне текущего года.
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Лев Каштанов