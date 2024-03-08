ФОМ: 82% россиян доверяют Владимиру Путину

Все женщины по-разному относятся к празднованию 8 Марта. Для кого-то это день является одним из этапов победы женщин в борьбе за равноправие с мужчинами, вторые, наоборот, с радостью купаются в мужских подарках и цветах, ну а третьи просто радуются долгожданному наступлению весны.