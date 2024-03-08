ФОМ: 82% россиян доверяют Владимиру Путину

Фото: официальный сайт Кремля
Фонд общественного мнения провёл опрос, чтобы выяснить, как россияне оценивают работу президента.
Восемь из десяти респондентов оценили работу главы государства на «хорошо» (83%). Согласно опросу, 82% высказавших своё мнение, доверяют Владимиру Путину в решении сложных вопросов.
7% россиян оценили работу президента как «скорее плохо». 9% от общего числа сообщили, что «скорее не доверяют» российскому президенту.
Такие результаты были опубликованы на сайте Фонда общественного мнения.
Опрос был проведён в 53 субъектах РФ с 1 по 3 марта 2024 года. В нём приняли 1,5 тысячи россиян из разных географических мест. Метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составляет 3,6%
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7% россиян оценили работу президента как «скорее плохо». 9% от общего числа сообщили, что «скорее не доверяют» российскому президенту.
Опрос был проведён в 53 субъектах РФ с 1 по 3 марта 2024 года. В нём приняли 1,5 тысячи россиян из разных географических мест. Метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составляет 3,6%
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Сергей Калугин