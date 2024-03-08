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ФОМ: 82% россиян доверяют Владимиру Путину

08 марта 2024, 14:58
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Фонд общественного мнения провёл опрос, чтобы выяснить, как россияне оценивают работу президента.
Восемь из десяти респондентов оценили работу главы государства на «хорошо» (83%). Согласно опросу, 82% высказавших своё мнение, доверяют Владимиру Путину в решении сложных вопросов.

7% россиян оценили работу президента как «скорее плохо». 9% от общего числа сообщили, что «скорее не доверяют» российскому президенту.


Такие результаты были опубликованы на сайте Фонда общественного мнения.

Опрос был проведён в 53 субъектах РФ с 1 по 3 марта 2024 года. В нём приняли 1,5 тысячи россиян из разных географических мест. Метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составляет 3,6%

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#общество
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#президент
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Охлобыстин высказался об актёрских навыках Никиты Кологривого
08 марта 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский актёр Иван Охлобыстин оценил профессиональные навыки своего коллеги Никиты Кологривого.
Он посмотрел недавно вышедший на экраны фильм «По щучьему велению», в котором играет Кологривый, и заявил, что был приятно удивлён.

«Мне понравилась, как актер Никита Кологривый сыграл Емелю, да и вообще сказка «По щучьему велению» меня приятно удивила. Я и сам люблю сниматься в сказках, потому что это вершина художественного творчества. Ниже идет эпос, потом поэзия, а дальше вся остальная художественная литература. Работать со сказкой – большая честь для меня», — заявил Охлобыстин в беседе с «Петербургским дневником».

Охлобыстин и сам сейчас снимается в сказочном фильме «Письмо деду Морозу». Приключенческий фильм с добавлением графики и анимированных персонажей должен выйти на экраны в новогодние каникулы 2025-2026 годов.

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#актёр
#фильм
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Врач рассказала, какие цветы являются наиболее опасными для аллергиков
Врач Меметова рассказала, какие цветы вызывают аллергию чаще всего
08 марта 2024, 14:34

Фото: iStock/Drazen Zigic

Как известно, большая часть аллергиков жалуется на обострение именно весной. Раздражителями чаще всего является пыльца растений и деревьев, а также цветы.
На какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция рассказала в беседе с RT аллерголог Гульнара Меметова.

Сперва эксперт отметила, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.

«У них лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях. А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжёлый», — объяснила Меметова.

При этом, из наименее опасных цветов врач перечислила тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.

Меметова напомнила, что симптомы аллергии на цветы напоминают простуду. Человек начинает чихать, у него краснеют глаза и болит голова. При первых признаках аллергической реакции Меметова советует изолировать букет, провести влажную уборку, принять душ, а затем обратиться к специалисту, который поможет подобрать правильные медикаменты.

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#аллергия
#цветы
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Эксперт назвала способы повысить престиж профессии учителя
08 марта 2024, 14:29

Фото: iStock/Drazen Zigic

Проблема престижа профессии учителей требует внимания и решения, пишет сайт RuNews24.
Как отметила руководитель центра функциональной грамотности Наталья Вениаминовна Любомирская, важным фактором является не только материальная стимуляция, но и моральная поддержка учителей.

Один из способов повышения престижа профессии, по её мнению, является проведение различных мероприятий и конкурсов, например, «Учитель года». Это позволяет выделить лучших педагогов и признать их значимость в образовательной сфере. Кроме того, создание сообществ выпускников, объединяющихся вокруг учителей, которые пользуются авторитетом, может помочь изменить отношение к профессии учителя в обществе.

Важным шагом в работе по увеличению престижа профессии педагога является реформирование педагогического образования. Наталья Вениаминовна предлагает организовать педагогические факультеты в крупных вузах и федеральных университетах. Это позволит студентам изучать педагогику, в сочетании с предметами, необходимыми для будущих учёных, работающих в науке.

Подобная система образования позволит подготовить высококвалифицированных педагогов, способных не только учить своему предмету, но и вдохновлять и мотивировать учеников, уверена Любомирская. Кроме того, она способствует развитию научного мышления и исследовательской активности среди будущих учителей.

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#учитель
#образование
#поддержка
#профессии
#рф
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92-летний магнат Мёрдок женится на бывшей тёще Абрамовича
08 марта 2024, 14:19

Фото: iStcok/Виктор Высоцкий

Австралийский медиамагнат Руперт Мёрдок женится на биологе Елена Жуковой, об этом сообщает ABC со ссылкой на источник.
По информации СМИ, торжество запланировано на июнь 2024 года и должно пройти в калифорнийском поместье Мёрдока.

92-летний предприниматель намерен жениться уже в шестой раз. В минувшем августе он отменил свадьбу с американской радиоведущей Энн Лесли-Смит.

Невеста Мёрдока — 66-летняя Елена Жукова, которая посвятила себя молекулярной биологии. Однако, знаменитой Жукову сделала не профессия, а брак её дочери Дарьи с Романом Абрамовичем. В августе 2017 года Абрамович и Жукова заявили о разводе. У них есть двое совместных детей.

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#свадьба
#предприниматель
#сша
#австралия
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Пенсионерку заподозрили в мошенничестве из-за частных выигрышей в лотерею
Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за частных выигрышей в лотерею
08 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/Chanatiptravel

Жительницу Лондона Амелию Барнем заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. Об этом пишет The Sun.
69-летняя Барнем узнала, что в её билете Национальной лотереи совпали три из пяти чисел. Она отправилась на почту, чтобы получить выигрыш в 800 фунтов стерлингов (порядка 93 тысяч рублей). Однако оттуда женщину отправили в магазин, где она приобрела билет, чтобы проверить его на подлинность. Когда Барнем сделала и этот шаг, ей сказали напрямую связаться с лотерейной компанией.

В компании Allwyn с женщины затребовали фотографии лицевой и оборотной стороны билета, после чего отправили к ней домой штатного детектива для проведения расследования о потенциальном мошенничестве.

Британка рассказала, что такие подозрения возникли из-за большого количества одержанных ею побед. Женщина приобретает билеты каждую неделю за 60 фунтов. Её общий выигрыш составляет 23,6 тысячи фунтов (более двух миллионов рублей).

В настоящее время решение по её делу не вынесено.

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#лотерея
#мошенничество
#пенсионерка
#великобритания
#проверка
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В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы из-за украинских беспилотников
Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда
08 марта 2024, 12:29

Фото: iStock/Naypong

В аэропорту Волгограда задерживаются пять рейсов. Об этом следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Отмечается, что это связано с тем, что в ночь на 8 марта в небе над Волгоградской областью были сбиты 15 украинских беспилотников. После этого были введены ограничения на полёты.

Согласно данным онлайн-табло, задерживаются четыре рейса на прилёт и один – на вылет.

Ранее Минобороны России подтвердило, что средства ПВО минувшей ночью сбили 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью. Губернатор региона Андрей Бочаров уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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#самолёты
#рейсы
#задержки
#беспилотник
#пво
#украина
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Зеленский не поздравил украинских женщин с 8 Марта
08 марта 2024, 12:08

Президент Украины Владимир Зеленский не поздравил женщин с 8 Марта. На это указал журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Зеленский опубликовал пост, в котором поблагодарил женщин, находящихся на фронте, пострадавших от обстрелов и занимающихся спасательными работами.

При этом о самом Международном женском дне Зеленский не написал ни слова. Таким образом, он не поздравил украинских женщин с их главным праздником.

Ранее президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил всех российских женщин с 8 Марта. Он отметил, что к этому весеннему празднику все готовятся заранее, а затем в каждой семье звучат тёплые пожелания жёнам, мамам, бабушкам и сёстрам.

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#8 марта
#женщины
#поздравление
#праздник
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Как душевно поздравить женщин с 8 Марта: В прозе и стихах
08 марта 2024, 12:06

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

Все женщины по-разному относятся к празднованию 8 Марта. Для кого-то это день является одним из этапов победы женщин в борьбе за равноправие с мужчинами, вторые, наоборот, с радостью купаются в мужских подарках и цветах, ну а третьи просто радуются долгожданному наступлению весны.
Однако, в этот светлый праздник поздравить необходимо абсолютно всех представительниц прекрасного пола: от любимой супруги до давней знакомой.

«Радио 1» подобрало самые тёплые, самые душевные поздравления, которые затронут сердце любой женщины.
Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya
Любимой женщине в прозе:

Поздравляю самую прекрасную и любимую женщину на свете! Пускай твое счастье будет таким же огромным, как моя любовь к тебе.
Желаю тебе только покоя на душе, чтобы ты никогда не переживала, не волновалась и не грустила. Для меня ты всегда будешь самая лучшая, неповторимая, красивая, а главное, МОЯ! С 8 Марта, любимая!

Любимой женщине в стихах:

Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!
Фото: iStock/Iaroslava Zolotko
Коллегам в прозе:

Милые дамы, коллеги, с 8 Марта вас! Желаю вам весеннего тепла, отличного настроения, бодрости духа, незабываемых моментов и обязательно любви. Пускай все ваши мечты сбываются, любая работа будет по плечу, а искрящаяся улыбка вас не покидает!

Коллегам в стихах:

Коллеги, с днем 8-го Марта,
С чудесным праздником весны!
Вы так добры и так прекрасны,
И для работы так важны!

Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
И пробуждаете мечты.

Пусть этот день особый, женский
Подарит вам свое тепло.
Пусть и на улице, и в сердце
Вам будет ясно и светло!
Фото: iStock/ovbelov
Подруге в прозе:

Дорогая моя подруга, хочу поздравить тебя с нашим женским днём! Хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была наполнена только приятными сюрпризами, красотой и вдохновением вокруг. Радуйся, люби, твори, цвети, бери от жизни все и просто всегда будь счастлива.

Подруге в стихах:

Ой, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю,
С 8 Марта поздравляю!
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Никогда не унывай,
Про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбой нашей дорожу.

Теперь у каждого из наших читателей есть шанс поздравить всех знакомых женщин с максимальным трепетом и нежностью. А об истории Международного женского дня ранее рассказал «Радио 1» историк Евгений Ломако. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#8 марта
#поздравление
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Полиция задержала отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена
В США задержали отца убитого в Кабуле морпеха, мешавшего выступлению Байдена
08 марта 2024, 11:55

Фото: iStock/Mindaugas Dulinskas

Мужчина, который прервал речь президента США Джо Байдена и напомнил про теракт в Кабуле в 2021 году, – отец одного из 13 погибших тогда морпехов. Его задержали, как сообщает издание The New York Times, ссылаясь на полицию Капитолия.
Отмечается, что Стива Никуи задержали за то, что он выкрикивал название места гибели своего сына в ходе выступления Байдена на конгрессе с посланием «О положении союза».

Мужчине удалось попасть на выступление в качестве гостя члена палаты представителей республиканца Брайана Маста.

Полиция уточняет, что Никуи отпустят после того как он выплатит штраф в размере 50 долларов.

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