Путин рассказал, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков

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Президент России Владимир Путин рассказал, что практически исключает алкоголь и назвал лучший способ для закаливания в рамках встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это – закаливание», — рассказал глава государства.
Он уточнил, что самым эффективным средством для закаливания является контрастный душ.
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