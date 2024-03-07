Путин раскрыл уникальную роль российских женщин

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент России Владимир Путин рассказал об уникальной роли женщин в Российской Федерации, по его словам, у женщин есть время строить карьеру, быть нежными и привлекательными, сообщает РИА Новости.
Встречаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи, глава государства заявил, что предназначение женщины – продолжать род, воплощать уникальный природный дар.
По словам президента, мужчины ожидают, что представительницы прекрасного пола будут оставаться «привлекательными, обворожительными и нежными». Однако Путин выразил удивление тому, как современным российским женщинам удается совмещать карьеру и семью.
Владимир Путин добавил, что многие женщины в России занимают руководящие должности.
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«Что касается женщин в профессии – у нас в России они занимают заметную роль в жизни страны», – отметил Путин.
«Я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться», – отметил российский лидер.
Владимир Путин добавил, что многие женщины в России занимают руководящие должности.
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Александр Климов