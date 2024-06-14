ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: сайт Кремля
Доверие российскому президенту Владимиру Путину выказал 81% россиян, 82% респондентов оценили работу главы государства как «скорее хорошо». Об этом говорят результаты еженедельного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Данные опубликованы на сайте организации.
По мнению более половины россиян, правительство РФ хорошо справляется со своими обязанностями, а 24% опрошенных считают работу кабмина плохой.
Опрос провели в период с 7 по 9 июня. В нем приняли участие полторы тысячи граждан старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 регионах страны.
Майские результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывали, что большая часть жителей РФ считает Путина способным обеспечить развитие страны и обеспечить ее стабильность.
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Опрос провели в период с 7 по 9 июня. В нем приняли участие полторы тысячи граждан старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 регионах страны.
Майские результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывали, что большая часть жителей РФ считает Путина способным обеспечить развитие страны и обеспечить ее стабильность.
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Никита Кротов