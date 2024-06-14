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Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что за три дня до начала спецоперации, 21 февраля 2022 года, разговаривал с хозяином Белого дома Джо Байденом. Главы стран обсуждали урегулирование украинского конфликта.
«Суть была следующая: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции. Более того, назвал его настоящим прорывом, шансом для украинского народа, чтобы вспыхнувшее насилие не перешло все мыслимые границы», – сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Москва с первых дней спецоперации предлагала варианты урегулирования кризиса на Украине, однако эти попытки отвергались.
Киевский режим запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Более того, бывший украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна победить «на поле боя».
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Никита Кротов