Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной

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Украина должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛДНР, и признать Крым и новые территории как регионы РФ. Такие условия для согласия Москвы пойти на мирные переговоры с Киевом озвучил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии мирного саммита по Украине в Швейцарии
«Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Россия готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса. Также статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах», — заявил Путин.
Кроме того, Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, добавил президент. По его словам, как только Украина начнёт эти процессы, в ту же минуту будет дан приказ о прекращении огня.
Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его полное прекращение.
Однако Путин предостерёг, что, если Украина и страны Запада откажутся от такого мирного предложения, далее условия будут другими.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится конференция по мирному решению конфликта на Украине. Россию туда не пригласили, однако Путин публично решил обозначить условия России.
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Элина Позднякова