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Путин назвал главное условие для переговоров с Украиной

Путин: Украина должна вывести войска из новых регионов РФ
14 июня 2024, 13:49
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Украина должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛДНР, и признать Крым и новые территории как регионы РФ. Такие условия для согласия Москвы пойти на мирные переговоры с Киевом озвучил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии мирного саммита по Украине в Швейцарии
«Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом Россия готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса. Также статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах», — заявил Путин.

Кроме того, Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, добавил президент. По его словам, как только Украина начнёт эти процессы, в ту же минуту будет дан приказ о прекращении огня.



Он подчеркнул, что Москва предлагает не заморозку конфликта, а его полное прекращение.

Однако Путин предостерёг, что, если Украина и страны Запада откажутся от такого мирного предложения, далее условия будут другими.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоится конференция по мирному решению конфликта на Украине. Россию туда не пригласили, однако Путин публично решил обозначить условия России.

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Путин заявил о разговоре с Байденом перед началом спецоперации на Украине
14 июня 2024, 13:53

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что за три дня до начала спецоперации, 21 февраля 2022 года, разговаривал с хозяином Белого дома Джо Байденом. Главы стран обсуждали урегулирование украинского конфликта.
«Суть была следующая: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции. Более того, назвал его настоящим прорывом, шансом для украинского народа, чтобы вспыхнувшее насилие не перешло все мыслимые границы», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва с первых дней спецоперации предлагала варианты урегулирования кризиса на Украине, однако эти попытки отвергались.

Киевский режим запретил переговоры с Россией на законодательном уровне. Более того, бывший украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна победить «на поле боя».

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Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче
Путин: Провокация в Буче позволила Киеву оправдать отказ от договорённостей с РФ
14 июня 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. На самом деле отказ Киева от предложенного Москвой мирного соглашения уже был предрешён.
Об этом в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел РФ заявил российский президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.

Российский лидер также отметил, что Россия хотела миром решить конфликт на Украине. Ещё в марте 2022 года Москва не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской области при условии беспрепятственного сухопутного доступа России в Крым. Однако затем население регионов на референдуме приняло решение присоединиться к России. Теперь этот вопрос закрыт навсегда, подчеркнул Владимир Путин.

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Путин: Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс
#москва
#россия
#конфликт
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#крым
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Путин: РФ допускала сохранение Херсона и Запорожья за Украиной при одном условии
14 июня 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Россия в марте 2022 года допускала сохранение суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, для этого должен был оставаться открытым сухопутный коридор в Крым. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
«Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и ЛДНР вошли в состав Российской Федерации», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что больше не может идти и речи о нарушении российского государственного единства, отметив, что воля жителей этих регионов быть вместе с Россией незыблема. Таким образом, данный вопрос закрыт и больше обсуждаться не будет, добавил президент.

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Путин: срок и легитимность Зеленского не восстановить никакими ухищрениями
14 июня 2024, 13:34

Президентский срок главы киевского режима Владимира Зеленского истек, как и его легитимность, которую не восстановить никакими ухищрениями. Об этом в рамках встречи с руководством МИД сказал российский президент Владимир Путин.
«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», – сказал глава государства.

Путин добавил, что по факту украинская исполнительная власть является узурпированной и удерживается незаконно.

В конституции Украины есть статья, которая предусматривает продление полномочий Верховной рады, но не президента. Срок Владимира Зеленского истек 20 мая. Российская журналистка Маргарита Симоньян предложила называть его «просроченным». А в названии как минимум одного видео на YouTube можно встретить формулировку «Вован-просрочка».

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Путин: Киев готовил атаку на Новороссию и Донбасс
14 июня 2024, 13:25

Фото: сайт Кремля

Украина готовила атаку на Новороссию и Донбасс, поэтому Россия признала их независимость. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД РФ.
Ранее российский лидер заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств. По его словам, эгоизм и высокомерие руководства стран Запада привели к крайне опасному состоянию дел, которое складывается на сегодняшний день. Глава государства предположил, что руководства западных стран, возможно, не понимают масштабы угрозы или же чрезмерно верят в собственную безнаказанность и исключительность. И то и другое может обернуться трагедией, подчеркнул российский президент.

Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.

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Путин: Киев отказался решить конфликт путём вывода своих войск из Донбасса
14 июня 2024, 13:23

Фото: сайт Кремля

Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского министерства иностранных дел. По его словам, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия, подчеркнул российский лидер. Это и есть настоящая агрессия, добавил он.

Глава государства также напомнил, что Киев в открытую вёл приготовления к атаке на Донбасс и Новороссию. Именно поэтому Россия признала их независимость, заключила договор и встала на защиту регионов в соответствии с международным правом.

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#донбасс
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Путин пригрозил ответить за воровство российских активов
Путин: воровство активов РФ не останется безнаказанным
14 июня 2024, 13:13

Фото: сайт Кремля

Воровство активов России на западе не останется безнаказанным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством РФ.
«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал Путин.
Он также заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств.

Напомним, 13 июня государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов.



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СБУ задержала одного из руководителей Хмельницкого горсовета за работу на ФСБ
SHOT: СБУ задержан один из руководителей Хмельницкого горсовета за работу на ФСБ
14 июня 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

По подозрению в работе на российских силовиков задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
Следователи считают, что задержанный собирал данные о местах дислокации и проживания военнослужащих и о производстве дронов.

В СБУ уверены, что мужчина попал в поле зрения ФСБ России в 90-е, во времена своего обучения в МГТУ им. Баумана.

В начале июня сотрудники СБУ задержали депутата в Хмельницкой области по подозрению в работе на РФ. Уточнялось, что женщина со своими детьми собирала в регионе информацию о Вооруженных силах Украины (ВСУ), а фотографии передавала российской стороне. Семье по украинскому законодательству грозит пожизненное лишение свободы.

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Мир близко подошёл к точке невозврата – Путин
Путин: Мы близко подошли к точке невозврата
14 июня 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств. Об этом он сказал на встрече с руководством МИД РФ.
По словам российского лидера, эгоизм и высокомерие руководства стран Запада привели к крайне опасному состоянию дел, которое складывается на сегодняшний день.


«Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков», — заявил Путин.

Глава государства предположил, что руководства западных стран, возможно, не понимают масштабы угрозы или же чрезмерно верят в собственную безнаказанность и исключительность. И то и другое может обернуться трагедией, подчеркнул российский президент.

Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.

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