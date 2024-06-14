Путин объяснил, для чего Киеву нужна была провокация в Буче

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Провокация в Буче была необходима Украине для того, чтобы оправдать в глазах мирового сообщества свой отказ от договорённостей с Россией. На самом деле отказ Киева от предложенного Москвой мирного соглашения уже был предрешён.
Об этом в ходе встречи с руководством министерства иностранных дел РФ заявил российский президент Владимир Путин. Он также подчеркнул, что не последнюю роль в отказе Украины от мирных переговоров сыграли западные союзники Киева, прежде всего, Великобритания. А инсценировка в Буче стала лишь хорошим поводом для отказа от мирных инициатив Москвы, добавил глава российского государства.
Российский лидер также отметил, что Россия хотела миром решить конфликт на Украине. Ещё в марте 2022 года Москва не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской области при условии беспрепятственного сухопутного доступа России в Крым. Однако затем население регионов на референдуме приняло решение присоединиться к России. Теперь этот вопрос закрыт навсегда, подчеркнул Владимир Путин.
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Александр Бойцов