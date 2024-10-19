Фомин день 19 октября: Почему нельзя отказывать в помощи, переедать и ссориться

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19 октября в народном календаре отмечается Фомин день, а у верующих — память святого Фомы, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 19 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
В Новом Завете упоминания об апостоле Фоме немногочисленны, однако он присутствовал на важных событиях, таких как воскрешение Лазаря и Тайная вечеря — последняя встреча Иисуса с учениками перед казнью. Фома вошел в историю Церкви как единственный апостол, который с недоверием отнесся к рассказам о воскрешении Христа. Он заявил, что хочет увидеть это чудо своими глазами, иначе не поверит. Через восемь дней Спаситель явился перед учениками и разрешил Фоме прикоснуться к своим ранам.
Апостол раскаялся в своих сомнениях, а выражение «Фома неверующий» стало нарицательным для людей, которые во всем сомневаются.
После этого Фома отправился проповедовать в Палестину, Месопотамию и Эфиопию. В конце жизни он добрался до Индии, где принял мученическую смерть за то, что обратил в свою веру супругу и сына местного правителя Мелиапора.
С этого дня родители начинали обучать своих детей. Матери передавали девочкам секреты кулинарии и рукоделия, а отцы обучали мальчиков основам ведения хозяйства. Взрослым сыновьям, которые собирались жениться, выделяли место в закромах для их будущей семьи.
Утром в домах пекли свежий хлеб, а горячую горбушку отдавали больному человеку, считая, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи, а в течение дня делились выпечкой с соседями и нуждающимися.
В течение дня постарайтесь трудиться усердно. Ваши усилия обязательно принесут плоды и помогут привлечь денежное благополучие. Не забывайте также о значении снов: обратите внимание на то, что приснится вам в ночь на Фому. Эти сны могут дать подсказки о вашем будущем направлении и важных решениях.
Скромность и бережливость — важные качества, которые помогут избежать проблем. Проявляйте уважение к своим вещам и не тратьте лишнего. Если у вас есть обиды, не держите их в себе. В этот день рекомендуется высказывать их вслух через открытое окно — пусть ветер унесет ваши слова, освобождая вас от негативных эмоций и конфликтов.
Если в этот день выпал снег, будьте готовы к тому, что снегопады в скором времени только усилятся. Безветренная погода на улице служит предвестником холодных времен. Кучевые облака, которые можно наблюдать в этот день, вероятно, будут последними перед изменением погоды. Если снег выпал сухим, это может означать, что лето будет теплым и солнечным.
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Фомин день — историяПо легенде, апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. Прежде чем стать учеником Христа, он занимался рыболовством, но однажды, услышав проповедь Сына Божьего, решил последовать за Ним.
В Новом Завете упоминания об апостоле Фоме немногочисленны, однако он присутствовал на важных событиях, таких как воскрешение Лазаря и Тайная вечеря — последняя встреча Иисуса с учениками перед казнью. Фома вошел в историю Церкви как единственный апостол, который с недоверием отнесся к рассказам о воскрешении Христа. Он заявил, что хочет увидеть это чудо своими глазами, иначе не поверит. Через восемь дней Спаситель явился перед учениками и разрешил Фоме прикоснуться к своим ранам.
Апостол раскаялся в своих сомнениях, а выражение «Фома неверующий» стало нарицательным для людей, которые во всем сомневаются.
После этого Фома отправился проповедовать в Палестину, Месопотамию и Эфиопию. В конце жизни он добрался до Индии, где принял мученическую смерть за то, что обратил в свою веру супругу и сына местного правителя Мелиапора.
ТрадицииНа Руси день памяти апостола Фомы назывался Фоминым днем или Фома Хлебник. В этот праздник подводили итоги сельскохозяйственного сезона, оценивали запасы на зиму и благодарили святого за урожай. Обычно день проводили за работой, а вечером накрывали праздничный стол.
С этого дня родители начинали обучать своих детей. Матери передавали девочкам секреты кулинарии и рукоделия, а отцы обучали мальчиков основам ведения хозяйства. Взрослым сыновьям, которые собирались жениться, выделяли место в закромах для их будущей семьи.
Утром в домах пекли свежий хлеб, а горячую горбушку отдавали больному человеку, считая, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи, а в течение дня делились выпечкой с соседями и нуждающимися.
Фото: iStock/Halyna Chernykh
Что нельзя делать 19 октября 2024
- Нельзя хвастаться доходами и накоплениями, чтобы не потерять их;
- Нельзя лениться и долго лежать в постели после пробуждения, чтобы не навлечь несчастья;
- Старайтесь не совершать ненужных покупок и не тратить много денег;
- Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся;
- Молодым девушкам не стоит рассказывать о своих ухажерах;
- Не следует ссориться с близкими;
- Переедать и предаваться бурному веселью.
Что можно делать 19 октября 2024Это подходящее время для планирования и распределения своих средств. Начните утро с простого, но важного ритуала: позавтракайте хлебом. Считается, что это действие может привлечь процветание в ваш дом.
В течение дня постарайтесь трудиться усердно. Ваши усилия обязательно принесут плоды и помогут привлечь денежное благополучие. Не забывайте также о значении снов: обратите внимание на то, что приснится вам в ночь на Фому. Эти сны могут дать подсказки о вашем будущем направлении и важных решениях.
Скромность и бережливость — важные качества, которые помогут избежать проблем. Проявляйте уважение к своим вещам и не тратьте лишнего. Если у вас есть обиды, не держите их в себе. В этот день рекомендуется высказывать их вслух через открытое окно — пусть ветер унесет ваши слова, освобождая вас от негативных эмоций и конфликтов.
Приметы на погодуС Фоминым днем связано множество интересных погодных примет, которые могут подсказать, что нас ожидает в ближайшие дни. Например, если в этот праздник отсутствует ветер, это может быть знаком скорых холодов. Красный закат, в свою очередь, предвещает ухудшение погоды и сильный ветер.
Фото: iStock/Smileus
Если в этот день выпал снег, будьте готовы к тому, что снегопады в скором времени только усилятся. Безветренная погода на улице служит предвестником холодных времен. Кучевые облака, которые можно наблюдать в этот день, вероятно, будут последними перед изменением погоды. Если снег выпал сухим, это может означать, что лето будет теплым и солнечным.
Именины 19 октября 2024Именины 19 октября отмечают обладатели таких имен, как Иван, Макар, Никанор.
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Дарья Осипова