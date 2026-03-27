В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща
Единственным признаком укуса клеща является наличие самого клеща на теле. Об этом сообщила РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
Сам процесс укуса обычно проходит безболезненно и незаметно, подчеркнула Бабура. Не существует средств, которые могли бы гарантировать полную защиту от укусов клещей, отметила эксперт. Даже если клещ переползет на человека с обработанного животного, он останется активным и потенциально опасным.
Сегодня используются препараты, предназначенные для уничтожения и отпугивания клещей. Важно строго следовать инструкциям при их применении. Все эти средства проходят обязательную государственную регистрацию, добавила Бабура.
