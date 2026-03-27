В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли почувствовать укус клеща

Бабура: клещ кусает без боли, нет средств, которые гарантируют полную защиту
Фото: iStock/nechaev-kon

Единственным признаком укуса клеща является наличие самого клеща на теле. Об этом сообщила РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.



Сам процесс укуса обычно проходит безболезненно и незаметно, подчеркнула Бабура. Не существует средств, которые могли бы гарантировать полную защиту от укусов клещей, отметила эксперт. Даже если клещ переползет на человека с обработанного животного, он останется активным и потенциально опасным.

Сегодня используются препараты, предназначенные для уничтожения и отпугивания клещей. Важно строго следовать инструкциям при их применении. Все эти средства проходят обязательную государственную регистрацию, добавила Бабура.

Екатерина Коршунова

