С 21 апреля начнётся Всероссийское голосование за объекты благоустройства
В 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» организуют Всероссийское онлайн-голосование. По его итогам определят общественные территории, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2027 году.
Голосование пройдёт в период с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Организаторы проведут его во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Москвы. Голосование будет доступно по ссылке.
Принять участие в выборе объектов могут граждане Российской Федерации, которые достигли возраста 14 лет. Помимо этого, для участия необходимо иметь подтверждённую учётную запись в Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Ранее в Подмосковье по Народной программе отремонтировали десятки ДК и школ искусств.
