В Кемерове перенесли сроки завершения строительства ТРЦ «Томь»

27 марта 2026, 11:23

В Кемерове сдвинули сроки окончания строительства торгово-развлекательного центра на берегу реки Томь. Об этом сообщили в городской администрации.





По данным «Сiбдепо», масштабное строительство ТРЦ «Томь» продолжается. Изначально завершить его планировалось в начале 2026 года. Однако теперь сроки сдвинулись на неопределенное время. Тем не менее жители с нетерпением ждут его появления.





«Застройщику выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса по проспекту Притомскому, 18. Срок действия разрешения — до 22 мая 2029 года. В настоящее время объект находится в стадии строительства», — сообщили в администрации Кемерова.