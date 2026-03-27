В Кемерове перенесли сроки завершения строительства ТРЦ «Томь»
В Кемерове сдвинули сроки окончания строительства торгово-развлекательного центра на берегу реки Томь. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным «Сiбдепо», масштабное строительство ТРЦ «Томь» продолжается. Изначально завершить его планировалось в начале 2026 года. Однако теперь сроки сдвинулись на неопределенное время. Тем не менее жители с нетерпением ждут его появления.
«Застройщику выдано разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса по проспекту Притомскому, 18. Срок действия разрешения — до 22 мая 2029 года. В настоящее время объект находится в стадии строительства», — сообщили в администрации Кемерова.
Строительство проходит под контролем инспекции государственного строительного надзора Кузбасса. Проект ТРЦ «Томь» включает магазины, рестораны и кафе, комплекс с круглогодичным открытым бассейном и пул-баром. Там же планируется размещение четырехзвездочного отеля и офисного центра с коворкингами и переговорными.