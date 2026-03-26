Подмосковный музей «Культурный слой» пополнили очередные редкие экспонаты

26 марта 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Музей «Культурный слой» пополнился новыми артефактами, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Среди экспонатов – интерьерные статуэтки и легендарные бронзовые кружки «Москва».





Иногда на конвейерах подмосковных комплексов по переработке отходов среди обычного мусора попадаются уникальные и ценные предметы ушедших эпох. Благодаря внимательности сотрудников КПО эти находки получают вторую жизнь, становясь частью растущей экспозиции музея «Культурный слой».



На сей раз работники нашли статуэтку в виде головы африканской женщины – уникальную вещь, передающую национальный колорит. Нашлись также вырезанная вручную винтажная деревянная фигурка кошки и две бронзовые пивные кружки «Москва», датированные 1950 годом.

«Бронзовые пивные кружки «Москва» 1950-х годов – коллекционные предметы, часто с рельефным изображением достопримечательностей столицы и крышкой. Их вес превышает 1,3 кг, высота – 15 см, а диаметр дна – 10,5 см», – рассказали в ведомстве.