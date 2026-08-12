В США полиция задержала россиянина с 358 кг наркотиков после нарушения ПДД
В американском штате Луизиана полицейские остановили россиянина Антона Ракова за нарушение правил дорожного движения и обнаружили у него запрещённые вещества. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл 11 августа на трассе I-12 в Денхэм-Спрингс, примерно в 20 милях от Батон-Ружа. Во время досмотра прицепа грузовика правоохранители обнаружили около 358 кг наркотиков.
Наркотик лежал в пяти контейнерах в виде крупных брикетов, каждый из которых обернули фольгой. Отмечается, что Ракову грозила депортация из-за нелегального нахождения в США.
После задержания его передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы, сейчас он находится под стражей. Местные власти назвали эту операцию крупнейшим изъятием наркотиков в истории полиции Луизианы.
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