На прилавках Подмосковья появятся упаковки овощей с напоминанием о ПДД

17 сентября 2026, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба агрохолдинга «ЭКО-культура»

На полках подмосковных торговых сетей появится овощная продукция с элементами социально-просветительского проекта. Цель – напомнить детям и родителям о базовых правилах поведения на дороге, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Инициатором кампании стал агрохолдинг «ЭКО-культура», один из тепличных комплексов которого расположен в Воскресенском городском округе. К нему присоединился Центр организации дорожного движения правительства Москвы.

«Ключевая особенность серии – нанесение на упаковку томатов специального QR-кода, ведущего на интерактивный образовательный портал. Перейдя по ссылке, родители с детьми смогут сыграть в развивающую онлайн-игру по правилам дорожного движения и получить подарки. В основу визуальной концепции проекта легла понятная ассоциация спелого красного томата с запрещающим сигналом светофора, сопровождаемая ключевыми тезисами: «Обратите внимание на красный!», «Красный – жди!» и «Маленькое правило – большая безопасность», – пояснили в ведомстве.