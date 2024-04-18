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Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами

18 апреля 2024, 14:24
Фото: istockphoto / Diy1

Фото: istockphoto / Diy1

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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят с требованием заменить их полисы ОМС на новые, с QR-кодом.
«Мошенники, выдавая себя за сотрудников страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или представителей департаментов и министерств здравоохранения, обзванивают застрахованных граждан и утверждают, что согласно новым правилам необходимо срочно обновить полис ОМС», — говорится в сообщении ФФОМС в социальных сетях.
В то же время мошенники отправляют застрахованным СМС с указанием цифрового кода и требуют его сообщить для перевода денег на «безопасный» банковский счёт.



Фонд ОМС рекомендует не отвечать на вопросы мошенников, завершить разговор и сообщить об инциденте в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС.

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В Московской области на майские праздники запустят дополнительные электрички
18 апреля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба ЦППК

В Подмосковье с 26 апреля по 13 мая будут ходить дополнительные пригородные электропоезда. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
«ЦППК вместе с МЖД внесли изменения в расписание поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда. 26 апреля они будут ходить по расписанию четверга, 27 апреля и 8 мая – пятницы, 28, 29, 30 апреля, а также 9-11 мая, – по расписанию субботы, а 1 и 12 мая – воскресенья», – уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, 26-30 апреля, 1 и 8-10 мая в расписание внесут точечные корректировки. В дни майских праздников будут назначены дополнительные электрички.

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Милонов предложил снабдить скорые системой видеофиксации
18 апреля 2024, 14:27

Фото: iStock/Iulianna Est

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации.
Он пояснил, что такая мера позволит сделать работу врачей более безопасной.

«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве до конца 2028 года сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

«Наша цель – лучшее в мире здравоохранение, доступное для каждого. Для этого предстоит решить четыре задачи: завершить модернизацию инфраструктуры здравоохранения; продолжить разработку, внедрение новых московских стандартов медпомощи, активную работу в сфере инновационных цифровых решений; обеспечить повышение квалификации медиков», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга».

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#безопасность
#скорая помощь
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Правительство РФ расширило список жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024, 14:26

Фото: istockphoto/artisteer

Правительство России расширило перечень жизненно важных лекарственных препаратов. Этот список пополнился пятью наименованиями лекарств.
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кабмина. В обновлённый список добавлено три комбинированных препарата. Эти лекарства применяются для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Это цефепим сульбактам, ламивудин фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат.

Также в перечень жизненно важных лекарственных препаратов вошли два средства, используемых для лечения пациентов, страдающих рассеянным склерозом. Это сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб. Всего в список жизненно важных лекарств входят уже более 800 наименований.

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#премьер-министр
#правительство
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В Подмосковье назвали сроки отключения отопления
18 апреля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Со следующей недели в Московской области будут прекращать подачу отопления в жилые дома. Об этом сообщил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин на расширенной коллегии регионального Министерства энергетики.
«На следующей неделе мы уже планируем начать отключать отопление. Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, которых не было в предыдущие годы. Наша задача – в сложившейся ситуации резко сократить износ коммунальной инфраструктуры. Особое внимание энергетиков будет направлено на то, чтобы не допускать аварийных инцидентов в течение нового отопительного сезона», – сказал Хромушин.
Как напомнили в министерстве, по закону решение о прекращении подачи отопления принимают администрации городских округов. Сезон теплоснабжения можно завершать, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице не опускалась ниже 8°C.

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#минэнерго мо
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Профессора политеха в Петербурге отправили в колонию на семь лет за госизмену
18 апреля 2024, 13:52

Фото: iStock/Zolnierek

Профессора Государственного политехнического университета Петербурга Александра Куранова приговорили к семилетнему заключению в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Это дело было рассмотрено в закрытом режиме с грифом «Совершенно секретно».

«Куранова приговорили к сроку в семь лет заключения в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Суд применил статью 64 УК РФ и назначил наказание в меньшем размере, чем предусмотрено нормами закона. Дело было рассмотрено за два судебных заседания», — отметили в пресс-службе.
Статья 64 УК РФ может быть использована в случае наличия особых обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, ролью виновного и его поведением.

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#рф
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Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы
18 апреля 2024, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Администрация Наро-Фоминского городского округа провела выездной приём в посёлке Новая Ольховка, входящем в территориальное управление Атепцево, местные жители обсудили с властями решение насущных проблем, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Весной для людей, живущих в сельской местности, на первый план выходят проблемы дорожного покрытия. Такая ситуация наблюдается и Новой Ольховке. А где дороги – там и транспорт. Представителям администрации было задано много вопросов, касающихся нерегулярной работы некоторых автобусных маршрутов», — говорится в сообщении.
Кроме того, жители попросили перенести автобусную остановку ближе к школе.

Ещё один вопрос, который обсуждался в ходе встречи, — повышение тарифов на электроэнергию жителей населённых пунктов, которые из сельских поселений стали городскими. Власти округа пояснили, что решение этой проблемы требует согласования со многими структурами, при этом заверили, что будут держать эту проблему на контроле до её разрешения.

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#наро-фоминск
#приём
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«Ситуация непростая»: Россиянам рассказали об отдыхе на майских праздниках
Турэксперт Зобкова рассказала о популярных маршрутах россиян в майские праздники
18 апреля 2024, 13:38

Фото: Istockphoto/Prostock-Studio

Москва и Московская область вошли в топ популярных направлений для отдыха в майские праздники, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Отмечается, что на майские праздники лучше планировать отдых в России, потому что выходные не такие длинные, как полноценный отпуск.
Директор онлайн тревел агентства Людмила Зобкова в беседе с «Радио 1» отметила, что ситуация с наличием мест на майские праздники уже непростая.

«Уже сложно забронировать места на майские праздники. Я могу сказать, что это не только праздничные выходные, но и все первые две недели мая полностью заняты, то есть люди настроены на продолжительный отдых, но, конечно, найти места еще возможно. Тут всё зависит от типа отдыха: многие любят отдыхать в загородных парк-отелях, кто-то любит выезжать на экскурсии, кто-то любит совмещать эти два дела, поэтому нужно смотреть по направлениям. По подмосковным отелям могу сказать, что процентов 80 уже загружены», — сказала эксперт.

Также специалист рассказала, какие города в Московской области самые популярные для отдыха в майские праздники.

«Из сезона в сезон мы можем выделить Коломну. Это, наверное, главный туристический город. Нет ни одного человека, который в Коломне не побывал, а если не побывал, то точно собирается на майские. Коломна всех поражает. На втором месте бронирование показывает, что Серпухов пользуется спросом. Он стоит на стыке трёх областей, а люди любят межрегиональные маршруты, то есть посещают и сам город, и соседние города: Тулу, Калугу и так далее. Следом по полярности идут Дмитров и Сергиев Посад», — поделилась собеседница.

Турэксперт уточнила, что средняя стоимость отеля в Подмосковье на двоих в сутки с полным пакетом — 10-15 тысяч рублей.

Людмила Зобкова раскрыла, что у жителей столицы есть особенное влечение к «деревенскому отдыху», но и отдых по России тоже пользуется спросом.

«Для москвичей преобладает деревенский тип, ездят в Зарайск смотреть на сыроварни, пользуются спросом программы из серии поехать к бабушке на огород, чтобы помочь. Если говорить про Россию, то это Кавказ. Люди любят покушать, поэтому Казань с татарской кухней или Дагестан, Сочи является неотъемлемым лидером, чтобы морским воздухом подышать. Есть лайфхак: для отдыха на море лучше выбирать не летние сезоны, когда огромные толпы на пляжах, когда цены зашкаливают, а поехать в мае или в сентябре-октябре, когда начинается бархатный сезон. Санкт-Петербург тоже то направление, которое сильно пользуется спросом на майские», — поделилась специалист.
В завершении беседы турэксперт отметила, что люди, попутешествовав по России, начали осознавать, что не все города одинаковые.

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#бронирование
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В автобусах Подмосковья разместят 2,5 тыс. портретов ветеранов ВОВ
18 апреля 2024, 13:20

Фото: пресс-служба регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк»

Акцию «Бессмертный полк в автобусах» запускает в Московской области компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк».
«Семейные герои жителей Подмосковья будут вновь сопровождать пассажиров в преддверии Дня Победы на самых разных маршрутах всей Московской области. 2500 портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах», — цитируются в сообщении слова главы штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», члена Общественной палаты Московской области Валерия Анисимова.
Отмечается, что автобусы с портретами ветеранов начнут курсировать в регионе с 1 мая. О том, как принять участие в акции, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Фотографии и информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны, желающие могут направить на электронную почту bpr50@polkrf.ru. Нужно сообщить ФИО, годы жизни, воинское звание, а также дополнительные сведения, касающиеся боевого или трудового пути», — сказала Швелидзе.
Все фотографии и истории, которые отправят организаторам акции, будут загружены в архив Бессмертного полка России.

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#день победы
#автобусы
#мострансавто
#московская область
#подмосковье
#великая отечественная война
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В российском регионе сообщили о пропаже без вести 150 бойцов в зоне СВО
Омбудсмен Зерняева сообщила о 150 пропавших без вести новосибирцах в зоне СВО
18 апреля 2024, 12:49

Фото: iStock/fortton

В аппарат омбудсмена по Новосибирской области поступило 150 обращений о поиске без вести пропавших военнослужащих из зоны СВО. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева, приводит ее слова РБК.
Она рассказала, что в прошлом году аналогичных обращений было 77. В 2024 году число заявлений с просьбами отыскать без вести пропавших бойцов СВО, увеличилось до 150.


Зерняева также сообщила, что в текущем году из украинского плена в Новосибирскую область вернулся один российский солдат. В 2022 и 2023 годах из плена вернулись четыре жителя региона.


В отношении шести военнослужащих в настоящее время ведется работа по включению их в список на обмен военнопленными.



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#плен
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