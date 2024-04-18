Фонд ОМС предупредил о новом виде телефонного мошенничества с полисами

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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: застрахованным гражданам звонят с требованием заменить их полисы ОМС на новые, с QR-кодом.
«Мошенники, выдавая себя за сотрудников страховых медицинских организаций, территориальных фондов ОМС или представителей департаментов и министерств здравоохранения, обзванивают застрахованных граждан и утверждают, что согласно новым правилам необходимо срочно обновить полис ОМС», — говорится в сообщении ФФОМС в социальных сетях.В то же время мошенники отправляют застрахованным СМС с указанием цифрового кода и требуют его сообщить для перевода денег на «безопасный» банковский счёт.
Фонд ОМС рекомендует не отвечать на вопросы мошенников, завершить разговор и сообщить об инциденте в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС.
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