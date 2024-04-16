Россиян предупредили о новой схеме мошенничества ко Дню Победы

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Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров отметил, что мошенники в преддверие праздников, в частности Дня Победы, изобретают поддельные сайты для выкачивания денег с доверчивых граждан.
«Мошенники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак и часто их жертвами становятся уязвимые в силу возраста люди. Чтобы усыпить бдительность потенциальных жертв, злоумышленники используют громкие названия, к примеру «Международный компенсационный центр», — пояснил в беседе с Газета.ру Егоров.
Он призвал всех к бдительности и осторожности, а также рекомендовал перепроверять адреса сайтов организаций.
Ранее телефонные мошенники под предлогом «сверхсекретной миссии спецслужб» заставили жену бойца СВО взять кредит на 1,5 миллиона рублей.
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Мелисса Тимофеева