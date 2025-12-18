Фонд «ПИР» приглашает делиться семейными традициями в новогоднем конкурсе
Благотворительный фонд «ПИР» объявил старт конкурса «Делимся семейными традициями», цель которого — популяризация и укрепление семейных ценностей, а также творческая самореализация детей и родителей.
Участники смогут рассказать о том, как они встречают Новый год и Рождество, какие у них особенные ритуалы и что делает их праздники уникальными. Принять участие просто: до 7 января 2026 года нужно записать короткое видео или написать рассказ о семейных традициях, а также добавить фото, рисунок или декор, передающий атмосферу праздника. Материалы публикуются в соцсетях с отметкой фонда «ПИР».
Итоги конкурса будут размещены на социальных платформах и интернет-ресурсах фонда. Подробности и условия участия доступны на официальной странице в соцсети ВК.
