В Петербурге исполнили мечту 19-летнего Вани, страдающего тяжёлым заболеванием

18 декабря 2025, 13:05

Фото: iStock/DarthArt

В Петербурге фонд «Бумажная птица» помог исполнить желание 19-летнего Вани, страдающего тяжёлым заболеванием, который мечтал увидеть автомобиль реанимационной бригады изнутри.





Из-за болезни Ваня много раз был в карете скорой помощи, однако часто он был без сознания. Именно поэтому он мечтал увидеть автомобиль и задать врачам свои вопросы.



Встречать Ваню вышли врачи дежурной реанимационной бригады. Анестезиолог-реаниматолог и победитель конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Врач скорой медицинской помощи» Михаил Мамонов показал Ване оснащение автомобиля, рассказал о работе бригады и дал возможность почувствовать себя не пациентом, а исследователем.





«К нам приехал очень любознательный юноша с тяжелым заболеванием, но с большой мечтой. Мы постарались показать все, что могли. Немного отдохнули от вызовов и получили положительные эмоции от общения с таким позитивным пациентом», — приводит «Петербургский дневник» слова Мамонова.