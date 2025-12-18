Губернатор Подмосковья Воробьёв: наша задача — вытащить людей из трущоб

18 декабря 2025, 13:45

оригинал Андрей Воробьёв (фото: медиасток.рф)

В Московской области ежегодно из аварийного жилья в новое переезжают около десяти тысяч человек. О механизмах решения проблемы с ветхим жилым фондом в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».





Он отметил, что аварийные дома в Подмосковье это, как правило, малоэтажные здания, построенные в начале или в середине прошлого века.





«Наша задача — вытащить людей из трущоб. И для этого существует программа расселения аварийного жилья. Для расселения мы строим новые дома, а также выдаём сертификаты — чтобы человек имел возможность не ждать, когда окончится стройка, а сам мог купить себе квартиру на первичном рынке». — сказал Андрей Воробьёв.