Губернатор Подмосковья Воробьёв: наша задача — вытащить людей из трущоб
В Московской области ежегодно из аварийного жилья в новое переезжают около десяти тысяч человек. О механизмах решения проблемы с ветхим жилым фондом в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что аварийные дома в Подмосковье это, как правило, малоэтажные здания, построенные в начале или в середине прошлого века.
«Наша задача — вытащить людей из трущоб. И для этого существует программа расселения аварийного жилья. Для расселения мы строим новые дома, а также выдаём сертификаты — чтобы человек имел возможность не ждать, когда окончится стройка, а сам мог купить себе квартиру на первичном рынке». — сказал Андрей Воробьёв.Он также отметил, что расселять аварийные дома помогает программа комплексного развития территории. Согласно этой программе, девелоперы, строя нового жильё, отдают часть жилого фонда в распоряжение региона. Эти квартиры используются для нужд переселенцев.