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Фонд президентских грантов оценит результаты проектов, завершившихся в 2024 году

Фото: iStock/Wasan Tita

Фото: iStock/Wasan Tita

Фонд президентских грантов проведет оценку результатов проектов, завершившихся в 2024 году, а также определит 100 лучших реализованных работ.
Для оценки результатов будет использоваться портал «оценка.гранты.рф».

Для всестороннего учета мнений о социальном эффекте проектов к оценке привлекут представителей региональных органов власти, Общественной палаты РФ и общественных палат российских регионов, а также экспертов и заинтересованных граждан.

Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня.

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В Совете Федерации обсудили формирование семейно-ориентированной личности
07 апреля 2025, 18:13

Фото: iStock/SewcreamStudio

В Совете Федерации 3 марта обсудили тему «Формирование семейно-ориентированной личности в контексте реализации демографической политики Российской Федерации».
Заслушав и обсудив выступления членов Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совфеде, стало понятно, что в России прилагаются максимальные усилия для защиты и поддержки института семьи, кроме того, существует целый комплекс мер, направленный на оказание всемерной помощи семьям с детьми.

При этом отмечается, что поддерживать крепкие семьи посредством исключительно материального стимулирования невозможно, так как дружная ячейка общества базируется на любви, взаимоуважении и верности.

Эксперты считают, что демографический кризис в РФ происходит из-за снижения престижа семьи и утери традиционного уклада жизни. Именно поэтому в обществе необходимо формировать положительное отношение к традиционным семейным ценностям и созданию многодетной семьи.

С 2010 года более чем в 60-ти российских субъектах ведутся курсы по семейно-ориентированному образованию от дошкольных образовательных организаций до вузов, а также организована подготовка педагогов по духовно-нравственному и семейно-ориентированному образованию.

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ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина
07 апреля 2025, 18:08

Фото: iStock/ blinow61

ФНС заблокировала счета Евгения Савина. Блогер задолжал налоговой 11,7 млн рублей. На него могут завести уголовное дело за систематическую неуплату налогов, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Экс-футболист пермского футбольного клуба «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» покинул Российскую Федерацию в мае 2022 года. Однако Савин не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. ИП функционировало даже после того, как КраСаву объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что основная компания Чекалиных «БИ ФИТ», через которую бывшая чета продавала косметику и марафоны, не приносит дохода, а наоборот – только убытки. Так, за прошлый год компания потеряла 98 млн рублей.

До задержания экс-супругов, когда Лерчек и Артем были на пике популярности, прибыль превышала 500 млн рублей. Однако потом выяснилось, что не все деньги, которые приносили фитнес-марафоны, блогеры выводили легально.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#фнс
#счёт
#деньги
#ип
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«Она же проститутка»: миллионер Максим Арцинович попал в любовный капкан
Миллионер Арцинович жил с девушкой, которая встречалась с мужчинами за деньги
07 апреля 2025, 18:04

Максим Арцинович (Фото: artsinovich.com)

Год назад миллионер Максим Арцинович ответил на телефонный звонок девушки Елены. Она выразила желание познакомиться с ним и предложила встретиться. Ей на тот момент было 22 года, а ему — 53.
Как пишет «СтарХит», Максим Арцинович — состоятельный мужчина средних лет. У него круг влиятельных друзей, квартира на Остоженке в Москве, люксовые автомобили и возможность отдыхать на дорогих курортах. Для полного счастья не хватало красавицы жены, которая подарила бы ему долгожданных детей. С этой проблемой он обращался в разные брачные агентства. Именно через одно из них Елена и вышла на миллионера.

Мужчина от встречи сначала отказывался, но затем пригласил девушку на ужин. Елена рассказывала, что её папа — успешный бизнесмен, а мама — домохозяйка, заботится о семье, воспитывает младшего брата. Сама Елена якобы окончила Российскую таможенную академию, после чего поступила в ВШЭ. Но главное, что больше всего понравилось Максиму, девушка сразу стала говорить о желании создать семью, родить не менее четырёх детей.

В итоге миллионер влюбился. Осенью прошлого года они с Еленой поехали на юг Франции, и только вернувшись после шикарного путешествия, у них произошла первая близость. Хотя до этого пара встречалась уже несколько месяцев. Зимой девушка уже переехала в ту самую квартиру на Остоженке.
«Она меня гипнотизировала, хотя я боец с большой историей. До сих пор не понимаю, как меня можно обвести вокруг пальца? А она каждый день говорила, что у неё хорошая семья, братик, бабушка, что она училась в бизнес-школе, что она всё это передаст детям», — рассказал Арцинович.
Мир Максима рухнул 10 января, когда Елене неожиданно поступил звонок ночью, а она, думая, что он спит, пошла разговаривать. Бизнесмен подслушал диалог и понял — девушка встречается с другими мужчинами. Они начали выяснять отношения, но Елена стояла на своем и говорила, что это бывший. Тогда Арцинович решил проверить экс-возлюбленную: он связался с ней с фейкового аккаунта, представившись Карлом. Елена стала общаться, а после согласилась встретиться через несколько дней за деньги.
Максим связался с людьми из агентств, попросив рассказать подробно о том, что за девушка находится с ним. То, что он услышал, повергло его в шок.
«Мне сказали: «Как ты с ней встречаешься? Она же проститутка!» Это было 6 марта. Она за последние 5 лет постоянно выезжала на встречи, то в Европу, то в Дубай, у неё и ценник есть», — заявил миллионер.
Максим отметил, что после скандала с ним, Елена подняла ценник на встречи с ней до 10 тысяч долларов.

Обманутый мужчина выгнал девушку и решил рассказать публично о своей трагедии в эфире канала «Россия». Он захотел предостеречь таких же наивных мужчин, как и он, поэтому и рассказал о Елене и её тёмном прошлом.

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«Терпение и уравновешенность»: Гороскоп с 7 по 14 апреля для всех знаков зодиака
07 апреля 2025, 17:20

Фото: iStock/rawintanpin

В сфере карьеры надо стремиться к эффективной взаимопомощи. Востребованы будут справедливость, благородство.
В любви поможет терпение и уравновешенность. Союз укрепят перспектива взаимоотношений и общие планы.

В финансовой сфере нужен точный расчёт и умение выждать подходящий момент.

В сфере здоровья лучше не переедать, благоприятны диеты и разгрузочные дни.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака

Овну надо проявить терпение, дипломатию и такт. Упрямство помешает, поэтому лучше идти на уступки.

Тельцу надо ориентироваться на новизну. Ему благоприятно расширять базу своих контактов.

Близнецам нужно заняться своими финансами и спланировать приобретения. У них увеличится доход.

Раку благоприятны новшества и оригинальность. Во всех сферах жизни ему надо демонстрировать своё очарование и необычные стороны своей личности.

Льву лучше действовать осторожно, но настойчиво. Он сможет справиться с трудными задачами и добьётся желаемого.

У Девы наступает романтический период. Ей надо наслаждаться жизнью и приятными моментами.

Весам не надо рисковать. Каждый свой шаг им надо обдумывать, а в общении проявлять вежливость.

Скорпиону нужно держать свои эмоции под контролем. Его чувства становятся уязвимее. Хорошее время для того, чтобы прислушаться к себе и поменять свои привычки и реакции.

У Стрельца будет много позитивных ощущений. Он наполнится хорошими впечатлениями и счастьем.

Козерогу надо стремиться развивать себя. Ему благоприятно читать и интеллектуально трудиться.

Водолей почувствует прилив сил. Он успешно реализует свои планы. Сосредоточенность поможет в работе.

Рыбам важно участвовать в общих делах и поддерживать общечеловеческие ценности. Доброта и умение выслушать создадут благоприятную атмосферу.

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#астролог
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#зодиак
#знаки
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В ОНК объяснили, по какой причине битцевский маньяк признался в новых убийствах
Член ОНК Алекперов: битцевский маньяк признался в убийствах ради известноти
07 апреля 2025, 17:19

Алексей Пичушкин (Фото: РИА Новости/ Алексей Панов)

«Битцевский маньяк» Алексей Пичушкин сознался в новых убийствах в погоне за славой, заявил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Забил Алекперов.
Исследования показывают, что любые маньяки очень любят, когда есть интерес к их персоне, добавил общественник.

«Мы с вами год назад помнили, кто такой Пичушкин? Скорее всего, нет. <…>», — поделился член Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

По словам Алекперова, Пичушкин понял, что никаких ухудшений не будет, ведь у него и так максимально строгие условия содержания.

«В этот момент хочется напомните себе, потешить чувство собственного самолюбия, опять появиться на страницах журналов и газет», — сказал собеседник NEWS.ru.

Алекперов заметил, что такая история в целом хорошо ложится на психологические паттерны маньяков.

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