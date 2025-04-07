Фонд президентских грантов оценит результаты проектов, завершившихся в 2024 году

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Фонд президентских грантов проведет оценку результатов проектов, завершившихся в 2024 году, а также определит 100 лучших реализованных работ.
Для оценки результатов будет использоваться портал «оценка.гранты.рф».
Для всестороннего учета мнений о социальном эффекте проектов к оценке привлекут представителей региональных органов власти, Общественной палаты РФ и общественных палат российских регионов, а также экспертов и заинтересованных граждан.
Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня.
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Для всестороннего учета мнений о социальном эффекте проектов к оценке привлекут представителей региональных органов власти, Общественной палаты РФ и общественных палат российских регионов, а также экспертов и заинтересованных граждан.
Оценка будет проводиться с 22 апреля по 30 июня.
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Элина Позднякова