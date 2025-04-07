Стартовала регистрация на онлайн-игру «Наша Победа»

Фото: сайт игра-нашапобеда.рф
Открыта регистрация на историческую онлайн-игру «Наша Победа», которая в этом году пройдёт 30 апреля, накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.
Игру проводят «Волонтёры Победы» и «Единая Россия». Ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны смогут и жители Московской области.
Регистрация проходит на сайте игры до 29 апреля.
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Регистрация проходит на сайте игры до 29 апреля.
«Старт интеллектуального соревнования в Московском регионе назначен на 15.00. Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Участники должны будут продемонстрировать свои знания, логическое мышление и сообразительность. Игроки узнают много малоизвестных фактов о событиях Великой Отечественной войны, героях и подвигах. Создатели игры использовали архивные документы, фотографии, видеоматериалы и аудиозаписи», – сообщили организаторы.Итоги состязания будут опубликованы на сайте игры и в соцсетях движения «Волонтёры Победы» до 13 мая. Для победителей предусмотрены ценные призы от организаторов.
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Лора Луганская