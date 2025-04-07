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В Подмосковье подвели итоги работ инспекторского состава с 31 марта по 4 апреля

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Инспекторы Министерства благоустройства и жилищного надзора Московской области контролируют состояние дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями ремонтируют асфальтовое покрытие, детские игровые площадки и общественные зоны в жилых домах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В период с 31 марта по 4 апреля проводились работы по благоустройству территорий.

В Дубне в подъезде дома № 11 по проспекту Боголюбова был установлен пандус для людей с ограниченными возможностями передвижения. В Ленинском районе были эвакуированы 10 автомобилей, припаркованных в местах со знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В Реутове отремонтировали игровые элементы на детских площадках, расположенных на улицах Советской, Победы и Агрогородок. В Черноголовке установили новую ёмкость для приёма опасных отходов возле дома № 8 на Институтском проспекте.

В Воскресенске на улице Энгельса были проведены работы по удалению сухих и аварийных деревьев. В деревне Подолино городского округа Химки покрасили места общего пользования дома № 9 на Дачной улице. В Истре возле дома № 4А по улице Ленина установили новые малые архитектурные формы. В Сергиевом Посаде завершился косметический ремонт подъездов дома № 42 на Железнодорожной улице.

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#подмосковье
#ремонт
#ремонт подъездов
#благоустройство
Всероссийский конкурс бальных танцев в Лыткарине собрал более 400 участников
07 апреля 2025, 09:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино

Свыше 400 человек приняли участие во всероссийском турнире по спортивным бальным танцам «Кубок Драйва 2025», который состоялся в подмосковном Лыткарине, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками соревнований стали танцоры в возрастных категориях от трёх лет до 21 . В рамках турнира были представлены две программы — латиноамериканская и европейская в нескольких отделениях: старшие возрастные категории, ювеналы, вечернее отделение, средняя группа и фестиваль танцевальных школ», — говорится в сообщении.
На паркет турнира вышли представители Москвы, Санкт-Петербурга, Люберец, Лыткарина, Дзержинского, Раменского, Тулы и Курска. В рамках соревнований было разыграно свыше 260 комплектов наград, в том числе подарки и призы от спонсоров.

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#спорт
#танцы
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В Пушкине задержали курьера телефонных мошенников
07 апреля 2025, 09:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Лыткарино

Курьера банды телефонных мошенников, выманивших у 79-летнего жителя подмосковного Пушкина более миллиона рублей, задержала полиция, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Пенсионеру позвонили неизвестные, они представились сотрудниками правоохранительных органов и государственных учреждений и убедили пожилого мужчину в том, что от его имени оформлена генеральная доверенность на гражданина Украины, и теперь тот имеет право представлять интересы пенсионера в различных организациях и управлять его финансами», — говорится в сообщении.
Для «сохранения сбережений» аферисты убедили пенсионера перевести их на некий «безопасный счёт». Таким образом пенсионер отправил мошенникам более миллиона рублей. Через некоторое время злоумышленники вновь позвонили пенсионеру и велели обналичить оставшиеся у него на счету 1,4 млн рублей и передать эти деньги «курьеру службы финансового мониторинга». Пенсионер понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.

Дальнейшая операция проходила под контролем правоохранителей. Курьер получил муляж денег и был задержан при выходе из подъезда потерпевшего. Курьером оказался 40-лений житель Сочи. В настоящее время ведётся розыск остальных участников преступления.

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#полиция
#мвд московской области
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В Шатуре пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин»
Пять ветеранов из Шатуры удостоены звания «Почётный гражданин»
06 апреля 2025, 17:33

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Пять ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания «Почётный гражданин муниципального округа Шатура» в преддверии 80-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Звания были удостоены участники Великой Отечественной войны и жители муниципалитета Василий Иванович Болдырихин, Владимир Еремеевич Городисский, Дмитрий Иванович Киселев, Мария Никифоровна Кошелева и Дмитрий Моисеевич Межевов.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Решение по данному вопросу приняли в ходе очередного заседания муниципального Совета Депутатов. Свидетельства о присвоении почётного звания и награды ветеранам вручил лично глава округа Николай Прилуцкий.

«Большой честью и огромным удовольствием стало для меня вручение знаков «Почётный гражданин муниципального округа Шатура» нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной», – отметил Прилуцкий.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не раз подчёркивал значимость бережного отношения к ветеранам. Все участники Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, будут наделены особым статусом почётных граждан в год 80-летия Победы в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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#великая отечественная война
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В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики
04 апреля 2025, 22:43

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье реализуют 10 проектов по обеспечению технологического суверенитета в косметической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Эти проекты направлены на импортозамещение косметической и парфюмерной продукции, средств личной гигиены. Инвестиции оценивают в 3,4 млрд рублей. Всего на предприятиях создадут около 850 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Например, компания «Аравия» запустила первую очередь производства косметической продукции в городском округе Протвино. В ближайшее время инвестор начнёт строительство второй очереди. Ввод в эксплуатацию всего производственного комплекса позволит создать 200 рабочих мест.

Другой проект реализуется компания «Дентал-Групп» в Долгопрудом. Компания построит завод по производству зубной пасты и ополаскивателей для полости рта. Земельный участок регион предоставил ей в аренду на льготных условиях.

Как напомнили в ведомстве, подобрать в Московской области земельный участок под инвестпроект можно на инвестиционной карте региона.

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Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в планировании теракта
04 апреля 2025, 22:34

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Подмосковье сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ при задержании подозреваемого в планировании теракта в воинской части Минобороны. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Мужчина был завербован спецслужбами Украины. Предполагается, что он причастен к подготовке теракта в общежитии курсантов военных вузов. Его задержали при изъятии из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. В его средствах связи обнаружили переписку с украинским куратором с обсуждением планируемого преступления», – уточнили в пресс-службе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён под стражу.

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