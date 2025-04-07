В Подмосковье подвели итоги работ инспекторского состава с 31 марта по 4 апреля

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Инспекторы Министерства благоустройства и жилищного надзора Московской области контролируют состояние дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями ремонтируют асфальтовое покрытие, детские игровые площадки и общественные зоны в жилых домах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В Воскресенске на улице Энгельса были проведены работы по удалению сухих и аварийных деревьев. В деревне Подолино городского округа Химки покрасили места общего пользования дома № 9 на Дачной улице. В Истре возле дома № 4А по улице Ленина установили новые малые архитектурные формы. В Сергиевом Посаде завершился косметический ремонт подъездов дома № 42 на Железнодорожной улице.
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