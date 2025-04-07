В Подмосковье подвели итоги работ инспекторского состава с 31 марта по 4 апреля

Инспекторы Министерства благоустройства и жилищного надзора Московской области контролируют состояние дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями ремонтируют асфальтовое покрытие, детские игровые площадки и общественные зоны в жилых домах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В

период с 31 марта по 4 апреля проводились работы по благоустройству территорий.

В Дубне в подъезде дома № 11 по проспекту Боголюбова был установлен пандус для людей с ограниченными возможностями передвижения. В Ленинском районе были эвакуированы 10 автомобилей, припаркованных в местах со знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В Реутове отремонтировали игровые элементы на детских площадках, расположенных на улицах Советской, Победы и Агрогородок. В Черноголовке установили новую ёмкость для приёма опасных отходов возле дома № 8 на Институтском проспекте.







В Воскресенске на улице Энгельса были проведены работы по удалению сухих и аварийных деревьев. В деревне Подолино городского округа Химки покрасили места общего пользования дома № 9 на Дачной улице. В Истре возле дома № 4А по улице Ленина установили новые малые архитектурные формы. В Сергиевом Посаде завершился косметический ремонт подъездов дома № 42 на Железнодорожной улице.





