Подмосковный РГУТиС и Институт гастрономии СФУ будут вместе создавать образовательные программы

Фото: пресс-служба Минэкономразвития РФ
Министр экономического развития Максим Решетников во время рабочей поездки в Красноярский край познакомился с работой Института гастрономии Сибирского федерального университета. Он оценил подготовку квалифицированных кадров для ресторанного бизнеса в России, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
Во время визита СФУ и Российский государственный университет туризма и сервиса заключили соглашение о сотрудничестве в разработке и реализации научно-образовательных программам. Документ подписали ректор СФУ Максим Румянцев и ректор РГУТиСа Амбарцум Галустов.
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«Партнёрство с СФУ и реализация совместных инициатив станет мощной площадкой для реализации программ подготовки высококвалифицированных кадров в сфере ресторанного бизнеса. Сотрудничество вузов внесёт значительный вклад в развитие системы подготовки кадров для отрасли, а также поддержание стандартов качества в индустрии гостиничного бизнеса, туризма и гостеприимства», – отметил Галустов.
«Институт гастрономии СФУ даёт высшее образование в сфере ресторанной индустрии. Сегодня это четыре программы бакалавриата, магистратура, индивидуальные траектории и диплом от INSTITUT LYFE EXECUTIVE EDUCATION. Наш институт основан в 2017 году, а РГУТиС работает в сфере гостеприимства более 70 лет. Мы заинтересованы в их экспертизе при создании программ», – отметил Румянцев.Помимо этого, вузы договорились о стажировках студентов и преподавателей, подборе кадров, взаимной поддержке на конференциях и выставках.
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Лора Луганская