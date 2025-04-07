Подмосковный РГУТиС и Институт гастрономии СФУ будут вместе создавать образовательные программы

Министр экономического развития Максим Решетников во время рабочей поездки в Красноярский край познакомился с работой Института гастрономии Сибирского федерального университета. Он оценил подготовку квалифицированных кадров для ресторанного бизнеса в России, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.