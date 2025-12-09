Фонд «Синергия добра» подарил экскурсию в Москву талантливым детям из Карелии
Пятидневную поездку в Москву организовал благотворительный фонд «Синергия добра» для 28 одарённых учеников Поросозерской средней школы Карельской республики. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Ребята побывали в Кремле, Оружейной палате и Новой Третьяковке, посмотрели в кинотеатре фильм «Алиса в Стране Чудес», прошли психологический тренинг «Планета Подросток» и продемонстрировали свои таланты на творческом вечере.
С детьми встретилась председатель фонда «Синергия Добра» Виктория Максимова
«Хочу вам пожелать – усердно трудитесь! Именно через труд мы достигаем своей мечты. Раскрывайте свой богатый духовный мир через красоту и творчество, которые живут в каждом из вас. И верьте в свои силы», — напутствовала школьников Максимова.В программу экскурсии также вошло посещение Храма Христа Спасителя, часовни Петра и Февронии Муромских, Покровского монастыря с мощами Матроны Московской, Крутицкого подворья, Музея Победы, ВДНХ, «Москвариума» и парка «Зарядье».