В России школьники начали массово скупать конфеты с крепким алкоголем
С приближением новогодних праздников подростки начали активно заказывать конфеты с алкоголем на маркетплейсах. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.
Шоколадные «бутылочки» и их аналоги стали популярными среди молодежи благодаря вирусным видео в социальных сетях. Конфеты содержат ликер или коньяк, что позволяет легко пронести их на мероприятия. В одной шоколадной ёмкости помещается достаточно спиртного, чтобы заполнить половину рюмки. Цена на наборы достигает двух тысяч рублей.
Некоторые школьники уже после пары конфет испытывают недомогание. У них возникают симптомы тошноты и головокружения, что может указывать на быстрое алкогольное опьянение. Родители и учителя обеспокоены этой тенденцией и призывают к вниманию со стороны взрослых.
Читайте также: