В Подмосковье за год открыли более 1300 кафе и ресторанов
В Московской области продолжают активно развивать сферу общественного питания. За 11 месяцев 2025 года в регионе открыли более 1300 новых заведений. Благодаря этому в Подмосковье создали свыше 8 500 рабочих мест и оборудовали около 48 000 посадочных мест для посетителей. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Больше всего новых объектов разместили в крупных и быстро развивающихся округах. Лидером стала Балашиха — здесь начали работу 99 заведений. В Одинцовском округе открыли 91 предприятие общепита, в Истре — 78. В Мытищах теперь работает 72 кафе и ресторана, в Красногорске — 70, в Солнечногорске — 63.
В ноябре в Одинцовском округе открыли новый итальянский ресторан «Pino Grappino». В Пушкино — ресторан японской кухни «Ояшима». В Подольске — уютная кофейня «Капучиново».
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивый рост отрасли. Новые кафе и рестораны создают рабочие места, делают города комфортнее для жизни и повышают туристическую привлекательность региона.
