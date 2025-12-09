В Подмосковье за год открыли более 1300 кафе и ресторанов

09 декабря 2025, 11:15

В Московской области продолжают активно развивать сферу общественного питания. За 11 месяцев 2025 года в регионе открыли более 1300 новых заведений. Благодаря этому в Подмосковье создали свыше 8 500 рабочих мест и оборудовали около 48 000 посадочных мест для посетителей. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.