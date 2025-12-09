Более 250 человек приняли участие в футбольном турнире ЖК «Самолета»

09 декабря 2025, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В спортивном комплексе «Барс» жилого комплекса «Пригород Лесное» провели традиционный футбольный турнир для жителей группы «Самолет». В соревнованиях приняли участие 14 команд из семи московских и подмосковных жилых комплексов. Турнир организовало Самолет Комьюнити при поддержке застройщика и управляющей организации. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.