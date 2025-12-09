Более 250 человек приняли участие в футбольном турнире ЖК «Самолета»
В спортивном комплексе «Барс» жилого комплекса «Пригород Лесное» провели традиционный футбольный турнир для жителей группы «Самолет». В соревнованиях приняли участие 14 команд из семи московских и подмосковных жилых комплексов. Турнир организовало Самолет Комьюнити при поддержке застройщика и управляющей организации. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
По итогам матчей первое место заняла команда «Пригород Лесное-2», второе — «Горки Парк-2», третье — команда ЖК «Прибрежный Парк». Победителям вручили кубок, всем участникам — медали. Всего в турнире приняли участие более 250 человек. Поддержать игроков пришли друзья, родные и соседи: болельщики подготовили плакаты и кричалки, создали по-настоящему живую и тёплую атмосферу.
Турнир стал предновогодним подарком для жителей. На площадке установили удобное футбольное поле, раздевалки, зоны для болельщиков и кафе с напитками.
Самолет Комьюнити объединяет жителей не только через спорт. В жилых комплексах действуют сообщества по интересам — от театра и книг до кино и путешествий. Такие мероприятия помогают развивать добрососедские отношения и формировать активное сообщество.
Подмосковные застройщики — компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие — развивают социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий за счёт внебюджетных средств.
