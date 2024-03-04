Фонд XZ Foundation внесен в реестр нежелательных организаций в России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Министерство юстиции Российской Федерации внесло фонд XZ Foundation в реестр нежелательных организаций. Эта организация, основанная журналистом Михаилом Зыгарем* и режиссером Ильей Хржановским*, специализируется на «борьбе с российской пропагандой».
Включение XZ Foundation в реестр нежелательных организаций последовало за аналогичными мерами в отношении самих Зыгаря* и Хржановского*. Ранее они были признаны иностранными агентами.
Помимо XZ Foundation, в реестр также внесены несколько немецких организаций, включая «Германское общество изучения Восточной Европы», «Фонд имени Фридриха Эберта» и «Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN)».
Внесение в реестр нежелательных организаций означает, что деятельность этих организаций на территории России запрещена. Им запрещено проводить мероприятия, аффилироваться с российскими юридическими лицами и распространять материалы в России. Согласно закону о нежелательных организациях, физические лица, сотрудничающие с такими организациями, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
*признан иностранным агентом Министерством юстиции Российской Федерации.
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Помимо XZ Foundation, в реестр также внесены несколько немецких организаций, включая «Германское общество изучения Восточной Европы», «Фонд имени Фридриха Эберта» и «Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN)».
*признан иностранным агентом Министерством юстиции Российской Федерации.
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Сергей Калугин